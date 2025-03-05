Лукашенко заявил, что остановил Пригожина, который «рвался к ядерной кнопке»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко смог убедить Евгения Пригожина, называвшего себя основателем ЧВК «Вагнер», остановить продвижение колонн в 2023 году. По словам белорусского лидера, он объяснил, что тот не добьется своих целей по захвату «ядерной кнопки». Об этом Лукашенко рассказал в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.





«Мне удалось убедить Пригожина, что он не добьется своих целей. <... > Они шли мимо Белоруссии на Москву — и тогда они развернулись», — сказал белорусский лидер.





Лукашенко подчеркнул: Пригожин «должен был понимать, что его не только Россия, но и американцы, англичане уничтожат». Также президент Белоруссии был готов направить на защиту Москвы лучшие боевые спецподразделения Белоруссии.





По словам Лукашенко, позже его действия высоко оценили на Западе, в том числе спецслужбы США и Великобритании.





Лукашенко позвал президента США Дональда Трампа в Белоруссию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Сам белорусский президент быть посредником отказался. Он признался, что «ненавидит» посредничество. По его словам, «это значит быть между кем-то и делать вид, что ты что-то там можешь».