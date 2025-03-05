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«Московская Масленица»: народные гулянья на улице Серебрякова
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Здесь можно было попробовать блины с разными начинками, а также приобщиться к творчеству undefined
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«Московская Масленица»: народные гулянья на улице Серебрякова

Здесь можно было попробовать блины с разными начинками, а также приобщиться к творчеству

Что объединяет Петра I и Александра Пушкина? Оказывается, любовь к блинам! Император предпочитал их с деликатесной ряпушкой, а поэт особенно ценил блины на овсяной муке. Гости фестиваля «Московская Масленица» смогли попробовать оба варианта и окунуться в атмосферу старинных традиций.

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Одной из популярных площадок праздника стала на улице Серебрякова. Здесь каждый нашел занятие по душе: проходили увлекательные мастер-классы, звучала задорная живая музыка, а театрализованные представления переносили зрителей в эпоху древних гуляний. Посетители могли обменять баллы, накопленные в проекте «Активный гражданин», на памятные призы в павильоне «Миллион призов».


Особое внимание было уделено детской программе. Малыши с удовольствием расписывали тарелки, превращая их в настоящие произведения искусства. После этого они использовали свои творческие работы как подносы для блинов, совмещая творчество с праздничным чаепитием. 


На празднике царила радость: дети весело играли, взрослые пробовали разнообразные угощения, а пожилым людям было комфортно наблюдать за происходящим, согреваясь горячим чаем с ароматными блинами.


Масленица — один из древнейших славянских праздников, символизирующий проводы зимы и встречу весны. Традиция печь блины связана с образом солнца, которое с каждым днем становится ярче и теплее. Этот праздник всегда был наполнен радостью, щедрым застольем и шумными народными гуляньями.


Подробнее о том, как проходила «Московская Масленица» на улице Серебрякова, читайте на официальном сайте проекта.

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