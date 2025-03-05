«Московская Масленица»: народные гулянья на улице Серебрякова

Одной из популярных площадок праздника стала на улице Серебрякова. Здесь каждый нашел занятие по душе: проходили увлекательные мастер-классы, звучала задорная живая музыка, а театрализованные представления переносили зрителей в эпоху древних гуляний. Посетители могли обменять баллы, накопленные в проекте «Активный гражданин», на памятные призы в павильоне «Миллион призов».





Особое внимание было уделено детской программе. Малыши с удовольствием расписывали тарелки, превращая их в настоящие произведения искусства. После этого они использовали свои творческие работы как подносы для блинов, совмещая творчество с праздничным чаепитием.





На празднике царила радость: дети весело играли, взрослые пробовали разнообразные угощения, а пожилым людям было комфортно наблюдать за происходящим, согреваясь горячим чаем с ароматными блинами.





Масленица — один из древнейших славянских праздников, символизирующий проводы зимы и встречу весны. Традиция печь блины связана с образом солнца, которое с каждым днем становится ярче и теплее. Этот праздник всегда был наполнен радостью, щедрым застольем и шумными народными гуляньями.





Подробнее о том, как проходила «Московская Масленица» на улице Серебрякова, читайте на официальном сайте проекта.