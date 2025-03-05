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Путин назначил Дронова врио губернатора Новгородской области
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Ранее тот был первым заместителем главы региона undefined
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Путин назначил Дронова врио губернатора Новгородской области

Ранее тот был первым заместителем главы региона

Президент Владимир Путин назначил Александра Дронова врио губернатора Новгородской области. Соответствующий указ был опубликован на портале правовых актов.


Накануне, 4 марта, президент предложил Дронову возглавить регион. До сегодняшнего дня Дронов был первым заместителем губернатора. 


Предыдущий губернатор Новгородской области Андрей Никитин ушел в отставку 7 февраля. Дронов с этого времени исполнял обязанности губернатора в связи с назначением Никитина заместителем министра транспорта РФ.


С 1 января 2018 года по 14 января 2020 год Дронов был вице-губернатором — заместителем председателя правительства Новгородской области. 15 января 2020 года его назначили первым заместителем губернатора.


Он также является выпускником «Школы губернаторов» — программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Имеет звания «Почетный строитель России» (2021), «Почетный дорожник России» (2020), медаль «За вклад в развитие земли Новгородской» (2018).

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#политика #владимир путин #новгородская область
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