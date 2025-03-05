Путин назначил Дронова врио губернатора Новгородской области

Президент Владимир Путин назначил Александра Дронова врио губернатора Новгородской области. Соответствующий указ был опубликован на портале правовых актов.





Накануне, 4 марта, президент предложил Дронову возглавить регион. До сегодняшнего дня Дронов был первым заместителем губернатора.





Предыдущий губернатор Новгородской области Андрей Никитин ушел в отставку 7 февраля. Дронов с этого времени исполнял обязанности губернатора в связи с назначением Никитина заместителем министра транспорта РФ.





С 1 января 2018 года по 14 января 2020 год Дронов был вице-губернатором — заместителем председателя правительства Новгородской области. 15 января 2020 года его назначили первым заместителем губернатора.





Он также является выпускником «Школы губернаторов» — программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Имеет звания «Почетный строитель России» (2021), «Почетный дорожник России» (2020), медаль «За вклад в развитие земли Новгородской» (2018).