Зеленский заявил, что сожалеет о перепалке в Белом доме и готов работать под руководством Трампа для достижения мира

По словам Зеленского, «встреча в Белом доме в пятницу прошла не так, как должна быть».





«Сожалею, что это произошло. Пора все исправить», — написал украинский президент.





Он добавил, что готов работать под руководством Трампа для достижения мира на Украине.





Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста Александра Юнашева, захочет ли Путин вести мирные переговоры с Зеленским после того «шоу», которое тот устроил в Белом доме. По словам представителя Кремля, Зеленский своим декретом запретил самому себе любые контакты с Россией.





Ранее Илон Маск написал, что Зеленский должен покинуть страну, отказавшись от власти. По его словам, президенту «следует предложить своего рода амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии на Украине».





Зеленский посетил Белый дом 28 февраля. Общение с Трампом перед камерами переросло в перепалку. Украинский президент спешно покинул встречу, все мероприятия в этот день, запланированные по случаю его визита, были отменены. Соглашение о передаче США 50% прибыли от добычи редкоземельных металлов на Украине также подписано не было.





Позже стало известно, что Трамп распорядился остановить оказание военной помощи Киеву. Прекратились и поставки оружия и техники, уже находящихся на территории Польши.