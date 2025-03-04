В РПЦ рассказали, можно ли заниматься сексом в Великий пост

В соответствии с заветом апостола Павла церковь рекомендует супругам воздерживаться от половых контактов во время постов, напомнил иерей, священник Храма святого Петра, митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко. РПЦ признает серьезность проблем демографии, но все-таки советует воздерживаться до Пасхи. Савченко объяснил, в каком случае могут быть исключения.





«Есть такое правило, что в пост сдерживаться надо. Но если один из супругов не может это понести, и это [воздержание] может вызвать для него соблазн и опасность; если он может как-то не выдержать этого и допустить что-то трагическое и неисправимое, то тогда не является грехом, если второй супруг с пониманием к этому отнесется и не будет строго соблюдать. Даже у самого апостола есть прямо точное указание на эту тему — что это возможно только по согласию», — объяснил иерей Daily Storm.





Церковь признает, что сейчас мы находимся в непростой демографической обстановке, отметил Николай Савченко.





«Мы все это знаем, понимаем, видим, скорбим, конечно же. Но я думаю, что все-таки периоды воздержания, наоборот, помогают», — отметил он.





Иерей рассказал, что в дореволюционной России наблюдался рост числа рожденных со сдвигом в девять месяцев с момента окончания поста. Сейчас такая зависимость едва заметна, потому что, по статистике, воздержание от секса во время поста не так широко распространено.





«Я в свое время рецензировал одну демографическую работу, где пытались исследовать зависимость графика рождения от постов. Но так как в настоящее время все-таки постящихся не так много, эта зависимость не очень видна, она едва заметна. До революции она была заметна, а сейчас — не так», — говорит священник.





Савченко призвал людей следовать посту, потому что, по его словам, это несет большую пользу во всех отношениях.





Великий пост в 2025 году длится с 3 марта по 19 апреля. 20 апреля Русская православная церковь отмечает праздник Светлого Христова Воскресения — Пасху.