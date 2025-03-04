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Актера Охлобыстина обвинили в покушении на территориальную целостность Украины и прославлении Российской армии
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В СБУ указали, что провели «лингвистическую экспертизу» undefined
Новости

Актера Охлобыстина обвинили в покушении на территориальную целостность Украины и прославлении Российской армии

В СБУ указали, что провели «лингвистическую экспертизу»

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения Ивану Охлобыстину. Актера обвиняют по статьям «о посягательстве на территориальную целостность Украины», «о пропаганде войны» и «глорификации ВС РФ». 


В СБУ указали, что провели «лингвистическую экспертизу», которая «подтвердила деятельность злоумышленника». Также уточняется, что «расследование» проводилось при процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора.


25 февраля СБУ заочно предъявила обвинения российскому певцу Shaman (Ярослав Дронов). По данным спецслужбы, певца обвиняют в признании правомерными действий России и «глорификации» (прославлении) представителей ВС РФ с использованием средств массовой информации.


Отмечалось, что Дронов якобы «входит в круг эстрадных исполнителей России, которые публично поддерживают действия руководства РФ, а также прославляют лиц, участвующих в боевых действиях против Украины». 

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#украина #сбу #иван охлобыстин
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