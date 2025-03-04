Адвокат Блиновской рассказала о судьбе ее детей после вынесения приговора «королеве марафонов»

Детей Блиновских после вынесения приговора «королеве марафонов» будут воспитывать родственники. Об этом заявила Daily Storm адвокат Елены Блиновской Наталья Сальникова. Муж блогера — Алексей — по-прежнему находится в зоне СВО.





«С кем будут дети, пока с ними нет мамы и папы, — как-то они [Блиновские] в семейном кругу определятся. Какие-то есть же бабушки-дедушки, родственники», — сказала защитница блогера.





Она также отметила, что решение об обжаловании приговора будет принято после обсуждения с Еленой Блиновской. «Пока нет решения, будет ли приговор обжалован. Мы должны согласовать позицию с доверителем», — пояснила адвокат.





Елена Блиновская получила пять лет колонии. Суд взыскал с блогера 587 миллионов рублей и обратил имущество, арестованное в ходе следствия, в доход государства. Женщине также запретили вести бизнес в течение четырех лет.





«Королева марафонов» признана виновной в отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей. Однако по эпизоду с уклонением от уплаты налогов прекратили преследование в связи с истечением сроков давности.





По версии СК, Блиновская при посредничестве мужа Алексея (ему приговор еще не вынесли) уклонилась от уплаты налогов на сумму в размере 906 миллионов рублей. Впоследствии, как выяснили силовики, пара отмыла 716 миллионов рублей.





Оказалось, что для легализации средств Блиновская приобрела доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юрлиц и без ведома их директоров проводила платежи по счетам этих организаций.





Блогер признала вину, но попросила отсрочку от наказания до совершеннолетия ее детей. Защита запрашивала вердикт, не связанный с лишением свободы. Прокурор просил шесть лет колонии.





Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке выехать из России в Белоруссию. Сначала блогера поместили под домашний арест, но из-за нарушений условий отправили в СИЗО.