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В Кремле не исключили проведения переговоров Путина и Трампа в США или России
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По словам Пескова, главное — подготовить встречу двух лидеров на должном уровне Коллаж: Daily Storm
Эксклюзив Новости

В Кремле не исключили проведения переговоров Путина и Трампа в США или России

По словам Пескова, главное — подготовить встречу двух лидеров на должном уровне

Коллаж: Daily Storm

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа могла бы быть организована на территории России или США. Так он ответил на вопрос, в какой части мира проведение переговоров будет более комфортным и могут ли они состояться в Вашингтоне или в Москве.


«Главное — это то, что встреча должна быть хорошо подготовлена», — заявил Песков Daily Storm. 


Место будущих переговоров серьезного значения не имеет, считает представитель Кремля. 


Свои предложения по организации переговоров двух президентов уже высказывали власти Турции, Сербии и ОАЭ. Конкретной даты, когда бы могла состояться встреча политиков, тоже не называется. В Белом доме не раз говорили, что «идет подготовка». Путин также никаких заявлений по этому вопросу не делал.


12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор. Они говорили о важности урегулирования конфликта на Украине, возобновлении отношений между Москвой и Вашингтоном, а также — на историческую тему: о борьбе СССР и США с фашизмом в 1940-е годы. 


После этого состоялись переговоры делегаций Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде на уровне главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Стороны условились о налаживании диалога и сотрудничества, а также договорились о возобновлении работы посольств.


Затем в Стамбуле прошла встреча представителей дипломатического корпуса РФ и США. Там обсуждались вопросы возобновления работы дипмиссий. 

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