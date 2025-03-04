Европа решила выделить военную помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому, после того как администрация президента США Дональда Трампа отказалась «кормить нацистскую дворнягу». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.





«Администрация Трампа больше не хочет кормить нацистскую дворнягу в Киеве. Блохастую собаку подобрала дряхлая Европа, радостно воскликнув: «Моя собачка!» — написал Медведев в своем аккаунте в соцсети X.





Он отметил, что Зеленский бесполезен для Европы. Медведев описал его как опасную «бешеную паразитическую собаку». В таком случае, по мнению зампреда Совбеза РФ, украинского лидера нужно «усыпить».





Ранее в Белом доме подтвердили, что США приостановили военную помощь Украине. После этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ЕС планируют перевооружение на 150 миллиардов евро.