В Гидрометцентре заявили о существенном потеплении 8 марта по всей России

Почти на всей территории РФ 8 марта ожидаются температуры существенно выше нормы (ночью 0, днем +8). В Москве 5 и 6 марта небольшие осадки. Температура ночью: +1...+2 градуса, дневная: +5...+7.





7 марта погода улучшится, будет облачно, но с прояснениями, небольшой дождь ночью. Ночь: +4...+6 днем: +8...+10. 8 марта наступит период существенного повышения давления. Ночью будет 0, днем +4...+9.





Из-за зимы почти без осадков половодья в Центральной России ждать не стоит, рассказал Вильфанд.





«В центре европейской части России половодья не будет. Оно будет спокойным. Детальная информация появится 6 или 7 марта. Тогда выйдут прогнозы половодья для центра, юга и запада РФ. 12 марта — для всей территории страны. Идут расчеты», — сообщил Вильфанд.





Он добавил, что на данный момент есть вопросы по ситуации с возможным половодьем в сибирских регионах и на востоке страны.