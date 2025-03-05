Блогер Тарасов — о том, «забухал» ли Емельяненко и чего ждать от его боя с Монсоном

Блогер и боец ММА Артем Тарасов рассказал Daily Storm о причинах срыва поединка с Александром Емельяненко и своем новом сопернике — Джеффе Монсоне, который был запасным вариантом. Ранее Емельяненко признался, что не выйдет на ринг, поскольку у него «отнялись ноги».





«Я проходил подготовку к этому бою вместе с Петром Яном и, конечно, сильно расстроен, что не удастся выйти против Емельяненко. Но у него оказалась серьезная травма, человеку предстоит операция. Организаторы нашли замену в виде Джеффа Монсона. Конечно, это не Александр Емельяненко. Но будем довольствоваться тем, что есть», — сказал Тарасов.





Он напомнил, что проигрывал Емельяненко и теперь жаждет реванша. По прикидкам Тарасова, бой между ними состоится не раньше чем через год.





Вообще, Монсон был запасным вариантом, на случай форс-мажора, заметил Артем. Он уточнил, что бой с получившим российский паспорт американцем запланирован на 29 марта. «Очень не хотелось с ним драться, но деньги заплачены и мы не можем отказаться от этого боя», — признался блогер.





«Мне сам Емельяненко позвонил по видеосвязи со словами: «Я охочусь за тобой». Буду ждать. Многие думают, что он забухал, но это не так. Он в здравии, сейчас в Ингушетии. Но проблемы с алкоголем у него есть. Потому что 1 февраля должен был состояться стердаун в Санкт-Петербурге. Емельяненко прилетел, но до стердауна не дошел, только до мини-бара добрался в гостинице. Он после этого получил условие, что не будет пить. Ему нужны деньги, как и всем остальным, и он согласился», — добавил Тарасов.





Сам Емельяненко написал в соцсетях, что у него сейчас серьезные проблемы со здоровьем. В частности, у Александра разошлись позвоночные диски, и это вызвало грыжу. Из-за травмы спины известный боец смешанного стиля не сможет тренироваться 10 месяцев.





Поединок с блогером Тарасовым был запланирован на 29 марта и должен был стать реваншем после их первой встречи в 2021 году. Тогда Емельяненко выиграл единогласным решением судей.





Всего 43-летний Александр Емельяненко провел в профессиональном ММА 39 боев. Он одержал 29 побед, потерпел девять поражений и завершил один бой вничью.