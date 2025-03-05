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В МВД России не хватает более 170 тысяч сотрудников
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Каждый второй участковый с выслугой более 10 лет уволился за последний год, заявил Колокольцев undefined
Новости

В МВД России не хватает более 170 тысяч сотрудников

Каждый второй участковый с выслугой более 10 лет уволился за последний год, заявил Колокольцев

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что количество вакансий в полиции составляет 172 тысячи. По его словам, сегодня деятельность правоохранителей «существенно затруднена». 


Согласно данным МВД, некомплект аттестованного состава в уголовном розыске составляет 23,9%, в патрульно-постовой службе — 31,4%, в подразделениях по контролю за оборотом наркотиков — 24,7%, в органах предварительного следствия — 22,7%. 


По информации Колокольцева, в Приморском крае и Ивановской области нет почти трети личного состава (27%), в 39 из 96 территориальных органов не хватает более 20% сотрудников, в управлении МВД по Екатеринбургу некомплект составляет 30%. 


В Смоленской области не укомплектовано 40% подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Во многих райотделах, включая столичные, вакантны более половины позиций, уточнили в ведомстве.


По словам Колокольцева, ситуация с кадрами усугубляется в течение нескольких лет. 

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#мвд #полиция #колокольцев #дефицит кадров
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