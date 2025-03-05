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В Германии заявили, что достигли предела в поставках оружия Украине
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Сейчас важно укрепление самой Европы, подчеркнули в Минобороны ФРГ undefined
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В Германии заявили, что достигли предела в поставках оружия Украине

Сейчас важно укрепление самой Европы, подчеркнули в Минобороны ФРГ

Германия достигла «естественного предела» возможностей в поставках Украине оружия из запасов бундесвера, заявил на брифинге представитель Министерства обороны Михаэль Штемпфле.


Так он ответил на вопрос о дальнейшей передаче Киеву комплексов Patriot и другого вооружения из немецких арсеналов.


По словам Штемпфле, «естественный предел достигнут, поскольку речь идет об укреплении обороноспособности самой Европы в новых существующих условиях и сотрудничестве с другими странами для обеспечения их выгодных позиций». 


Представитель ведомства подчеркнул, что укрепление обороноспособности Германии и оказание поддержки Украине рассматриваются параллельно.


Ранее президент США Дональд Трамп остановил поставки военной помощи Киеву. Позже стало известно, что ЦРУ прекратило делиться с украинскими военными разведданными, а также запретило своим союзникам, таким как Великобритания, передавать секретную информацию, поступающую от американцев.

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#украина #германия #военная помощь
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