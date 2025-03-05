В Германии заявили, что достигли предела в поставках оружия Украине

Германия достигла «естественного предела» возможностей в поставках Украине оружия из запасов бундесвера, заявил на брифинге представитель Министерства обороны Михаэль Штемпфле.





Так он ответил на вопрос о дальнейшей передаче Киеву комплексов Patriot и другого вооружения из немецких арсеналов.





По словам Штемпфле, «естественный предел достигнут, поскольку речь идет об укреплении обороноспособности самой Европы в новых существующих условиях и сотрудничестве с другими странами для обеспечения их выгодных позиций».





Представитель ведомства подчеркнул, что укрепление обороноспособности Германии и оказание поддержки Украине рассматриваются параллельно.





Ранее президент США Дональд Трамп остановил поставки военной помощи Киеву. Позже стало известно, что ЦРУ прекратило делиться с украинскими военными разведданными, а также запретило своим союзникам, таким как Великобритания, передавать секретную информацию, поступающую от американцев.