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США и Украина обсудили дату и место мирных переговоров
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Эту информацию подтвердили и в Вашингтоне, и в Киеве undefined
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США и Украина обсудили дату и место мирных переговоров

Эту информацию подтвердили и в Вашингтоне, и в Киеве

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц обсудили дату, место и состав участников переговоров о мире. Об этом изданию «Суспiльне» сообщил советник Владимира Зеленского Михаил Литвин. Других деталей он не озвучил. 


Уолтц в эфире Fox News подтвердил состоявшийся с Ермаком разговор. Он заявил, что обсуждались эти вопросы.


По словам Уолтца, после неудачной встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме у США появились вопросы, намерен ли украинский лидер «когда-либо иметь дело с россиянами». 


Однако в последние два дня, сказал он, стороны продвинулись в правильном направлении. «Сегодня и вчера мы сделали положительные шаги вперед к тому, чтобы сказать: «Мы будем вести переговоры о мире», — подчеркнул Уолтц. 

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#украина #сша #переговоры
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