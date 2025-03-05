Бурляев раскритиковал режиссера Андреасяна, назвавшего фильмы Тарковского «деградирующим кинематографом»

Режиссер Сарик Андреасян провел встречу со студентами московского Киноколледжа №40. Во время мероприятия один из учащихся поднял тему творчества Андрея Тарковского, на что постановщик заявил, что ненавидит ленты мэтра и считает его работы частью «деградирующего кинематографа». Актер и друг Тарковского Николай Бурляев заявил Daily Storm, что подобное исходит от человека, которому подобный успех не светит.





«Эпатажный, хамский выпад в адрес величайшего кинорежиссера планеты — наглядное свидетельство моськи, лающей на слона, до уровня которого этот «режиссер» никогда не дорастет, занимаясь доходным промыслом рыночного кино, понижая духовный уровень народа», — заявил Daily Storm Бурляев.





Во время мероприятия одна из студенток заявила, что кино, которое делается не ради денег, для режиссера неинтересно. На это Андреасян ответил, что дело не в деньгах, а ему просто неинтересно «маргинальное кино».





Когда студентка напомнила о Тарковском, режиссер вышел из себя, назвал студентов «маленькими детишками» и подчеркнул, что смотрел «всю чепуху», о которой они ему рассказывают. Он также послал всех тех, кто хочет следовать пути легендарного режиссера и в итоге быть «нищим».





После дискуссии Сарик Андреасян покинул лекцию раньше времени под смех и аплодисменты студентов.





Бурляев познакомился с Тарковским, когда режиссер по рекомендации Андрея Кончаловского взял его в свой фильм «Иваново детство», где актер исполнил роль подростка Вани, которого война лишила детства. Позднее Бурляев сыграл уже в другой картине режиссера — «Андрей Рублев».





Сарик Андреасян — режиссер таких фильмов, как «Беременный», «Защитники», «Манюня в кино» и «Домовенок Кузя». Также он известен по сериалу «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым.