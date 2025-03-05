Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы и объявил о начале дебатов по использованию ядерного оружия

Эммануэль Макрон выступил в телеобращении к нации, в котором назвал Россию «угрозой» для Франции и всей Европы. Он также решил открыть дискуссию о защите европейских союзников с помощью французского ядерного оружия.





Макрон заявил, что Москва, по его мнению, представляет угрозу в воздухе, в соцсетях и в киберпространстве. Французский политик отметил, что что бы ни случилось, решение об использовании ядерного оружия останется за ним.





В своем обращении Макрон также выступил против перемирия на Украине, заявив, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом и не может быть капитуляцией Украины». Политик назвал верной стратегию Европы по поддержке Киева и введению санкций против РФ, а также анонсировал на следующей неделе сбор начальников штабов тех стран, которые готовы «гарантировать будущий мир на Украине».





Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Президент отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но умные люди понимают, что это фейк.