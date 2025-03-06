В Южной Корее истребитель по ошибке сбросил бомбы на жилой дом

Южнокорейский истребитель KF-16 во время учений «нештатно» сбросил восемь бомб МК-82 на жилой дом за пределами полигона в Пхочхоне, сообщает местное агентство Yonhap.





Издание отмечает, что бомбы сбросил «как минимум один» истребитель. По его данным, ранения получили семь человек, их доставили в больницы. Также были разрушены церковь и еще шесть зданий в деревне.





Власти заявили, что проводят расследование инцидента, и принесли извинения за ущерб, добавляет агентство. Пострадавшим выплатят компенсации.





Как уточняет издание, армии Южной Кореи и США провели учения на полигоне огневой подготовки Сынджин в Пхочхоне, всего в 25 километрах к югу от границы с КНДР. В них принимали участие более 160 единиц военной техники, включая танки К2, самоходные гаубицы К55А1, ударные вертолеты Apache и малозаметные самолеты F-35A.