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В Южной Корее истребитель по ошибке сбросил бомбы на жилой дом
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Пострадали семь человек undefined
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В Южной Корее истребитель по ошибке сбросил бомбы на жилой дом

Пострадали семь человек

Южнокорейский истребитель KF-16 во время учений «нештатно» сбросил восемь бомб МК-82 на жилой дом за пределами полигона в Пхочхоне, сообщает местное агентство Yonhap.


Издание отмечает, что бомбы сбросил «как минимум один» истребитель. По его данным, ранения получили семь человек, их доставили в больницы. Также были разрушены церковь и еще шесть зданий в деревне.


Власти заявили, что проводят расследование инцидента, и принесли извинения за ущерб, добавляет агентство. Пострадавшим выплатят компенсации.


Как уточняет издание, армии Южной Кореи и США провели учения на полигоне огневой подготовки Сынджин в Пхочхоне, всего в 25 километрах к югу от границы с КНДР. В них принимали участие более 160 единиц военной техники, включая танки К2, самоходные гаубицы К55А1, ударные вертолеты Apache и малозаметные самолеты F-35A.

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#южная корея #истребитель #пострадавшие #военные учения
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