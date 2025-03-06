«Московская Масленица»: хороводы и конкурсы на площади Славы

Гости знают: сюда можно прийти семьей — и никому не будет скучно. Малышей займут на мастер-классах, а взрослые будут слушать песни и бороться за право называться самым сильным. Так было и в этот раз!





А скоморохи предлагали поучаствовать в народных забавах, спеть частушки и поводить хороводы. Здесь проводили и турниры по перетягиванию каната, забегам в мешках и метанию валенка. За выполнение заданий давали специальные жетоны, которые можно обменять на призы.





Для тех, кто хотел научиться сам печь блины, проводили специальный мастер-класс. Блины подавались с самыми разными начинками: со сметаной, сгущенкой, семгой, икрой и пломбиром.





Фестиваль «Московская Масленица» проходит с 2017 года и является частью проекта «Зима в Москве». Подробнее о прошедшем мероприятии можно узнать на официальном сайте.