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Politico: Команда Трампа тайно обсудила с оппозицией Украины выборы в стране
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Окружение президента США встретилось с Юлией Тимошенко и Петром Порошенко undefined
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Politico: Команда Трампа тайно обсудила с оппозицией Украины выборы в стране

Окружение президента США встретилось с Юлией Тимошенко и Петром Порошенко

Четыре человека из окружения президента США Дональда Трампа провели в Киеве секретные переговоры с украинской оппозицией по поводу проведения выборов в стране, пишет издание Politico со ссылкой на трех украинских депутатов и американского эксперта по внешней политике.


Собеседники издания уточнили, что высокопоставленные соратники Трампа провели встречи с лидером партии «Батьковщина» Юлией Тимошенко и влиятельными членами партии бывшего украинского президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список причастных к экстремизму или терроризму) «Европейская солидарность».


Ключевой элемент любых планов, обсуждаемых неофициально, заключается в проведении на Украине выборов президента после согласования временного прекращения огня и до того, как начнутся всеобъемлющие мирные переговоры, уточняет издание.


По его данным, окружение Трампа полагает, что действующий президент Украины Владимир Зеленский не получит поддержки избирателей из-за усталости от военных действий, а также из-за коррупции в стране.

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#украина #выборы #порошенко #тимошенко #администрация трампа
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