ФСБ: Украинские спецслужбы попытались похитить данные школьников из Москвы для вербовки

ФСБ предотвратила курируемую НАТО попытку украинских спецслужб получить персональные данные школьников из Москвы и Подмосковья для их дальнейшей вербовки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение Центра общественных связей ведомства.





По данным российской спецслужбы, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины получила доступ к электронным рассылкам центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и общественного движения «Юнармия». Уточняется, что речь идет об электронной переписке организаций о проведении третьего всероссийского «Военно-патриотического диктанта — 2024».





В ФСБ считают, что ГУР изменила файлы и разослали их в 42 образовательных учреждения Москвы и Московской области для сбора персональных сведений подростков. Письма содержали ссылки на сайт для заявок на диктант.





Данные собирались для вербовки и вовлечения подростков «в разведывательно-подрывную деятельность против безопасности России, а также совершения диверсионно-террористических актов», заявили в ведомстве. Спецслужба «локализовала» действия ГУР, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.