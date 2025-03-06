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ФСБ: Украинские спецслужбы попытались похитить данные школьников из Москвы для вербовки
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В ведомстве сообщили о взломе ресурсов «Авангарда» и «Юнармии» undefined
Новости

ФСБ: Украинские спецслужбы попытались похитить данные школьников из Москвы для вербовки

В ведомстве сообщили о взломе ресурсов «Авангарда» и «Юнармии»

ФСБ предотвратила курируемую НАТО попытку украинских спецслужб получить персональные данные школьников из Москвы и Подмосковья для их дальнейшей вербовки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение Центра общественных связей ведомства.


По данным российской спецслужбы, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины получила доступ к электронным рассылкам центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и общественного движения «Юнармия». Уточняется, что речь идет об электронной переписке организаций о проведении третьего всероссийского «Военно-патриотического диктанта — 2024». 


В ФСБ считают, что ГУР изменила файлы и разослали их в 42 образовательных учреждения Москвы и Московской области для сбора персональных сведений подростков. Письма содержали ссылки на сайт для заявок на диктант.


Данные собирались для вербовки и вовлечения подростков «в разведывательно-подрывную деятельность против безопасности России, а также совершения диверсионно-террористических актов», заявили в ведомстве. Спецслужба «локализовала» действия ГУР, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

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#фсб #спецслужбы #школьники #данные
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