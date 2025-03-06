Послом России в США стал Александр Дарчиев

Директор департамента Северной Атлантики МИД Александр Дарчиев назначен послом России в США, следует из указа российского президента Владимира Путина.





Согласно документу, Дарчиев будет совмещать работу посла с должностью постоянного наблюдателя при Организации американских государств в Вашингтоне.





Дарчиев с 2005-го по 2010 год являлся советником-посланником посольства России в США, а с октября 2014-го по январь 2021 года был послом России в Канаде, пишет «Интерфакс». В 2010 году его назначили директором департамента Северной Атлантики МИД России.





В феврале 2025 года Дарчиев возглавлял российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, сообщал корреспондент ВГТРК Денис Давыдов со ссылкой на неофициальные данные. Во время первых переговоров делегаций России и США после начала военной операции на Украине стороны договорились о восстановлении численности посольств.