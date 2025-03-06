В ЛДПР запустили проект для региональных лидеров

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий 6 марта провел встречу с однопартийцами из разных регионов России, на которой дал старт третьему сезону кадрового проекта «ЛДПР. Старт. Активные. Верные. Смелые». Принять участие в проекте смогут любые активисты, достигшие 18 лет.





Одним из итогов реализации проекта станет отбор кандидатов на избирательные кампании. Речь о выборах глав регионов, депутатов заксобраний и органов местного самоуправления, которые пройдут в сентябре 2025 года по всей России.





«Сегодня я поручаю всем депутатам от ЛДПР, региональным отделениям и активистам включиться в реализацию проекта «ЛДПР. Старт. Активные. Верные. Смелые» и привлекать в него новых, востребованных временем людей. Каждый регион имеет огромный потенциал, и наша задача — помочь тем, кто действительно готов действовать и посвятить себя делу защиты простых людей», — заявил Леонид Слуцкий.





Участники «ЛДПР. Старт» получат возможность пройти образовательный курс, получить наставника из числа политиков и политтехнологов федерального и регионального уровней. Также они смогут найти поддержку своим проектам и в перспективе построить успешную карьеру внутри партии. Конкурс продлится до конца мая.