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Лавров: Москва считает ядерную риторику Макрона угрозой России
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По словам главы МИДа, президент Франции «не очень изящно поступает» undefined
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Лавров: Москва считает ядерную риторику Макрона угрозой России

По словам главы МИДа, президент Франции «не очень изящно поступает»

Москва считает «ядерную риторику» президента Франции Эммануэля Макрона угрозой России, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции. Его слова приводит РБК.


Министр назвал Наполеона и Гитлера предшественниками президента Франции, «которые тоже хотели против России воевать». Лавров добавил, что Макрон «не очень изящно поступает», говоря о необходимости воевать с Россией, чтобы та не завоевала Францию.


Также глава российского МИДа заявил, что никто не запрещает Макрону позвонить президенту России Владимиру Путину.


Речь Макрона о российско-украинском конфликте была чрезвычайно конфронтационной, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге. По словам представителя Кремля, слова президента Франции вряд ли можно воспринимать как выступление главы государства, который думает о мире.


Ранее Макрон назвал Россию «угрозой» для Франции и всей Европы и решил открыть дискуссию о защите европейских союзников с помощью французского ядерного оружия.

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#макрон #ядерное оружие #сергей лавров
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