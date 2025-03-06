Лавров: Москва считает ядерную риторику Макрона угрозой России

Москва считает «ядерную риторику» президента Франции Эммануэля Макрона угрозой России, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции. Его слова приводит РБК.





Министр назвал Наполеона и Гитлера предшественниками президента Франции, «которые тоже хотели против России воевать». Лавров добавил, что Макрон «не очень изящно поступает», говоря о необходимости воевать с Россией, чтобы та не завоевала Францию.





Также глава российского МИДа заявил, что никто не запрещает Макрону позвонить президенту России Владимиру Путину.





Речь Макрона о российско-украинском конфликте была чрезвычайно конфронтационной, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге. По словам представителя Кремля, слова президента Франции вряд ли можно воспринимать как выступление главы государства, который думает о мире.





Ранее Макрон назвал Россию «угрозой» для Франции и всей Европы и решил открыть дискуссию о защите европейских союзников с помощью французского ядерного оружия.