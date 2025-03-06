Тело пропавшей пациентки нашли на чердаке подмосковной больницы

На полу технического этажа больницы в городе Орехово-Зуево Московской области нашли тело пропавшей пациентки, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по региону.





По данным следствия, местная жительница поступила в больницу в январе 2025 года, где ей провели хирургическую операцию. Спустя несколько дней женщина покинула палату и исчезла в неизвестном направлении.





Ее тело нашли 19 февраля, внешних признаков насильственной смерти не обнаружено, добавили в ведомстве. СК возбудил уголовное дело по факту халатного отношения к своей работе сотрудников медицинского учреждения и полиции, которые не исполнили надлежащим образом свои обязанности и не приняли мер к розыску больной и оказанию ей медицинской помощи.





Тело 56-летней пациентки с перебинтованной головой нашли на чердаке больницы, уточняет NEWS.ru со ссылкой на источник. Примерно 17 января ей сделали трепанацию черепа, добавил собеседник издания.





По его информации, тело спустя месяц обнаружил другой пациент. Источник утверждает, что в больнице уже чувствовался резкий неприятный запах, однако родственникам ранее заявили, что женщина была выписана.