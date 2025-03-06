Reuters: США планируют лишить статуса беженца 240 тысяч украинцев

Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 тысяч украинцев, проживающих в Соединенных Штатах, пишет агентство Reuters со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника и другие источники, знакомые с ситуацией.





По данным агентства, это может произойти в апреле. Решение может коснуться украинцев, которые уехали в Соединенные Штаты после начала специальной военной операции (СВО), и приведет к их ускоренной депортации из США.





Источники издания утверждают, что данная мера является частью более масштабных усилий администрации Трампа по лишению правового статуса более 1,8 миллиона мигрантов, которым разрешили въехать в США по временным программам гуманитарного условно-досрочного освобождения.





По словам собеседников, лишение статуса беженца коснется также 70 тысяч афганцев, в том числе противников движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России), и 530 тысяч кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев.