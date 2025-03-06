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В Екатеринбурге вооруженные люди похитили участника СВО из-за долга
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СК завел дело о вымогательстве и похищении человека undefined
Новости

В Екатеринбурге вооруженные люди похитили участника СВО из-за долга

СК завел дело о вымогательстве и похищении человека

В Екатеринбурге трое вооруженных парней похитили 19-летнего участника спецоперации, находящегося в отпуске по ранению, из-за долга в 50 тысяч рублей, сообщают издания «Ура.ру» и «Е1» со ссылкой на источники.


По данным собеседников изданий, похищение произошло 4 марта. Военнослужащий вступил в конфликт с компанией молодых людей и его «поставили на счетчик» за обман. Требуемые деньги солдат не передал, из-за чего его силой завели в квартиру неподалеку от его дома и стали угрожать оружием. Источник добавил, что солдата удерживали несколько часов.


О похищении в полицию сообщила девушка военного, в присутствии которой и был похищен боец. Правоохранители ворвались в квартиру и всех задержали.


В Следственном управлении Следственного комитета по Свердловской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статьям о похищении человека и вымогательстве. В отношении подозреваемых решается вопрос об избрании соответствующей меры пресечения.

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#свердловская область #вымогательство #похищение #ск
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