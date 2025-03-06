Жену экс-мэра Сочи перевели в СИЗО из-под домашнего ареста

Мещанский районный суд Москвы до 17 мая арестовал супругу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янину, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.





Ранее Копайгородская находилась под домашним арестом по обвинению в особо крупной растрате и посредничестве в получении взятки. Следствие просило перевести супругу экс-мэра в СИЗО, так как она «якобы оказывала давление на свидетеля по уголовному делу», сообщил РИА Новости ее адвокат Иван Миронов.





Супругов Алексея и Янину Копайгородских задержали осенью 2024 года. По версии следствия, в ноябре 2023-го мэр через жену получил от сочинского бизнесмена взятку на 43 миллиона рублей за оказание услуг имущественного характера. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса. Копайгородского также обвиняют в растрате муниципальных земель на 3,7 миллиона рублей.





В момент задержания экс-чиновник был на СВО. По словам адвоката бывшего мэра, Копайгородская тоже участвовала в боевых действиях.