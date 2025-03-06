Французская Eutelsat может заменить Starlink на Украине

Французский оператор спутниковой связи Eutelsat может заменить все терминалы Starlink на Украине, заявила генеральный директор компании Ева Бернеке в интервью агентству Bloomberg.





По ее словам, поставка 40 тысяч французских терминалов может занять несколько месяцев. Бернеке отметила, что на Украине уже размещены несколько тысяч терминалов Eutelsat, но не все они подключены к сети.





Гендиректор добавила, что в настоящее время компания ведет переговоры с Киевом по установке на подконтрольной ему территории нескольких видов систем. Речь идет как о стандартных терминалах, так и предназначенных для военных целей.





Администрация США 4 марта приняла решение приостановить всю военную помощь Украине до тех пор, пока она не продемонстрирует готовность к началу мирных переговоров с Россией.