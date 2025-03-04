Трамп приостановил всю военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп приостановил оказание всей военной помощи Украине. Это подтвердили в Белом доме. СМИ уточняют, что речь идет о паузе, а не об окончательном решении не помогать киевским властям.





Как подчеркнул представитель Белого дома, «президент ясно дал понять, что он сосредоточен на мире». По словам представителя, «помощь пересматривается, чтобы убедиться, что она способствует решению конфликта».





Источники Bloomberg и Fox News в Пентагоне подтверждают приостановку всей текущую военной помощи Украине до тех пор, пока ее руководство не продемонстрирует приверженность миру.





По данным СМИ, мера коснется поставок американской военной техники, которая сейчас не находится на Украине, включая оружие, идущее транзитом через Польшу. Трамп якобы отдал соответствующий приказ министру обороны Хегсету.





До этого сам президент США сказал, что вариант остановки военной помощи Украине еще не обсуждался. Тогда он потребовал от Зеленского извинений.