33 курянина эвакуированы в Россию с Украины, еще двое не дожили до возвращения

С Украины эвакуировали 33 жителя Курской области, сообщила в своем Telegram-канале омбудсмен Татьяна Москалькова. Еще двое человек не дожили до возвращения домой, добавил источник Daily Storm.





«Знаю, что 35 человек было в списке, но двое умерли накануне, к сожалению. Наверное, [сейчас] человек 10 повезут в больницу. Остальные поедут к родственникам, которые в Курске, и в ПВР», — поделился осведомленный собеседник издания.





На территории Украины до сих пор могут оставаться вывезенные ВСУ жители Курщины, рассказала Daily Storm дочь одного из них. В начале февраля собеседница созванивалась со своим отцом. Он рассказал ей, что писал заявление на воссоединение с семьей в Красный Крест. Однако женщине до сих пор не сообщили, удалось ли вывезти ее папу из города Сумы.





«Среди жителей, которых удалось вернуть, много пожилых людей, одной из женщин в мае исполнится 90 лет. Есть и дети: двое школьников, двое малышей — самой маленькой девочке чуть меньше двух лет. Есть инвалиды», — написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.





Глава региона уточнил, что девяти гражданам требуется экстренная госпитализация. Специально за ними из Курска отправили автомобили скорой помощи. Еще одна машина медиков будет сопровождать автобусы с остальными курянами.





О деталях восстановления семейных жителей приграничья Курской области рассказывали Daily Storm в Российском Красном Кресте (РКК). В пресс-службе ответили изданию, что организация не может работать за линией боевого соприкосновения и вблизи нее. В недоступных для РКК районах курянам помогают участники Международного комитета Красного Креста. Также общественники из РКК объяснили, почему в СМИ мало информации о работах по возвращению курян на родину.