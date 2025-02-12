В Российском Красном Кресте рассказали о восстановлении семейных связей людей из курского приграничья

Спустя полгода после вторжения ВСУ на территорию Курской области ситуация в приграничных районах остается напряженной. Большое число россиян вынужденно разлучились с родными и до сих пор ничего не знают об их состоянии. В Российском Красном Кресте (РКК) рассказали Daily Storm, сколько граждан оставили заявления на поиск родных и какие шаги предпринимает организация для восстановления связей между близкими людьми.





Сколько курян ищут на оккупированных территориях





В августе 2024 года не все мирные люди успели выехать из приграничных районов Курской области до оккупации со стороны Вооруженных сил Украины. Судьба этих сограждан беспокоит россиян — и особенно их родственников. Близкие курян обращались с просьбами найти родных в госорганы и к волонтерам.





После атаки ВСУ часть оставшихся там людей освободила армия России или вывезли неравнодушные. Однако некоторые не пережили оккупации. В начале 2025 года в СМИ прогремела жуткая история, лучившаяся в Суджанском районе Курской области. Следственный комитет возбудил дело об убийстве не менее семи жителей села Русское Поречное бойцами ВСУ. Мирные люди прятались в подвале жилого дома, где и произошла расправа над ними.





В пресс-службе российского офиса Красного Креста рассказали, что к ним поступали заявки на розыск жителей Русского Поречного.





«На сегодняшний день получено несколько десятков заявок на поиск жителей Русского Поречного, что составляет меньшее количество пропавших в сравнении с другими населенными пунктами приграничья Курской области», — сообщили Daily Storm в РКК.





Всего по состоянию на 10 февраля 2025 года в организации приняли почти 7,4 тысячи обращений по поводу восстановления семейных связей, утраченных из-за чрезвычайной ситуации в Курской области, указано на сайте РКК. Однако в пресс-службе уточнили, что одного человека могут разыскивать сразу несколько родственников, а иногда члены семьи ищут друг друга.





Работа по восстановлению семейных связей заключается в налаживании контактов между близкими людьми и прояснении судьбы без вести пропавших членов семьи, говорится на сайте российской организации.





Ведут ли волонтеры Красного Креста работы в зоне боевых действий





Некоторые приграничные районы Курской области до сих пор находятся во временной оккупации ВСУ или регулярно обстреливаются врагом. На этих территориях опасно или невозможно вести гуманитарные работы силами гражданских лиц. В РКК признались, что тоже не могут проводить поисковые операции в районах со сложной обстановкой.





«Вопросами эвакуации занимаются уполномоченные на это органы власти. Однако мы используем все доступные инструменты для оказания помощи людям в сложной ситуации и оказываем содействие в розыске пропавших, взаимодействуя с МЧС России, волонтерами и местными жителями», — заявили общественники из Российского Красного Креста.





Также они отметили, что у РКК отсутствует возможность доставлять гуманитарную помощь или выяснять состояние людей в районах за линией боевого соприкосновения и вблизи. Однако людям на оккупированных территориях и в зоне боев могут помогать участники Международного комитета Красного Креста (МККК).





В российском офисе сказали, что сотрудничают со всемирной организацией. Она является партнером РКК в восстановлении семейных связей людей и могут вести гуманитарную деятельность в недоступных для РКК районах.





Планируется ли возвращение на территорию России вывезенных в тыл врага курян





ВСУ 1 февраля 2025 года нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже. По данным СМИ, в здании находились мирные. Как сообщал RTVI со ссылкой на родственницу проживавших там суджан, людей вывезли в Сумы. Однако о возвращении россиян на родину собеседнице телеканала ничего не известно. В РКК же не комментируют возможность вывоза в РФ по соображениям безопасности.





«Рассматривая возможность отдельных гуманитарных операций, до завершения конкретных мероприятий мы не комментируем их ход в СМИ, поскольку процесс возвращения граждан требует строгой конфиденциальности, согласия обеих сторон конфликта и гарантии безопасности», — ответили в пресс-службе российского офиса.





Об ударе ВСУ по интернату в Судже сообщало Минобороны России. По информации командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, в результате атаки погибли четыре человека и около 90 были контужены. Об этом военный рассказал в своем Telegram-канале.