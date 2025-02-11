Луганск готовится к новым мерам по защите бездомных животных: муниципалитеты примут эстафету заботы

Проблема бездомных животных в ЛНР стоит остро. Собаки и кошки, потерявшие хозяев за годы конфликта, десятками бегают по улицам. Кто-то из жителей подкармливает их у подъезда, кто-то жалуется на агрессию. А приютов, где можно было бы их содержать, просто нет. До недавнего времени заботу о них осуществляло преимущественно Министерство сельского хозяйства и продовольствия ЛНР совместно с волонтерами. Однако новый законопроект, разработанный профильным ведомством, предлагает передать эти полномочия муниципалитетам, что позволит более эффективно организовать мероприятия по учету и уходу за безнадзорными животными на местном уровне. Об этом Daily Storm рассказала заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Светлана Тонконогова.





Согласно документу, деятельность по обращению с безнадзорными животными будет передана органам местного самоуправления ЛНР. Муниципалитеты получат полномочия отслеживать численность бездомных животных на своей территории, осуществлять их отлов и размещение в приютах. Если у пойманного животного обнаружится владелец, муниципалитет вернет его домой. В противном случае будут предприняты усилия по поиску новых хозяев или животное отправят на прежнее место обитания после проведения необходимых ветеринарных процедур, включая учет, маркировку, вакцинацию и десятидневный карантин. Возвращение на улицу будет возможно только для неагрессивных животных; агрессивные же подлежат эвтаназии с последующей утилизацией.





Муниципалитеты также получат право принимать дополнительные нормативные акты на своей территории, запрашивать информацию у физических и юридических лиц, а также консультироваться с профильными министерствами ЛНР. При необходимости они смогут использовать имущество и оборудование из республиканской собственности, согласовывая это с Министерством имущественных и земельных отношений ЛНР. Финансирование будет осуществляться как из республиканского бюджета, так и за счет собственных средств муниципалитетов.





Контроль за исполнением новых полномочий останется за Министерством сельского хозяйства и продовольствия ЛНР, которое будет проводить проверки, требовать отчеты и оценивать эффективность работы. В случае выявления нарушений министерство сможет выдать предписание об их устранении или отозвать у муниципалитета соответствующие полномочия.





Законопроект был подготовлен в марте прошлого года заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Светланой Тонконоговой. В январе документ направили на рассмотрение в Народный совет, а затем в прокуратуру. Какие именно положения будут приняты и когда, пока неясно, но это шаг на пути к созданию качественных приютов для животных. По словам Тонконоговой, в республике пока нет муниципальных приютов, только частные, и стандарты для них еще не разработаны.





До 1 января 2028 года на территории ЛНР, как и других новых субъектов РФ, не действует федеральный закон об ответственном обращении с животными. С 2014 года, когда начался конфликт на Украине, до 2022 и даже, по признанию Тонконоговой, до 2023 года безнадзорных животных просто убивали — «конечно, в пределах разумного». «Тут другие стояли задачи, — рассказывает замминистра. — У нас люди гибли, у нас война шла, было не до борьбы с жестоким обращением с животными». Эта практика продолжается, поскольку законы пока не установлены, а бездомных собак и кошек на улицах много, «в том числе на приграничных территориях».





Сейчас в ЛНР определены муниципалитеты, заинтересованные в строительстве приютов, и им нужны на это полномочия. Разрабатываемый законопроект как раз их предоставляет. Однако предстоит решить вопрос с землей и постройками, как государственными, так и частными — все они были собственностью независимой ЛНР, а сейчас их нужно сделать собственностью России. «От объема работы Роскадастр просто в шоке», — говорит Тонконогова.





Начальник Управления ветеринарии Запорожской области Сергей Келлер также отметил, что несовершенство законодательной базы мешает полноценно заботиться о животных. Управление сейчас может лишь выявлять у животных бешенство, если они кого-то покусали. Приюты в области есть, но их недостаточно, хотя органы местного самоуправления и НКО стараются им помогать. Например, в конце января АНО «Сад памяти» выделил шесть тонн корма для бездомных собак и кошек, и корм поступил — в том числе, в приют в Бердянске.





В 2024 году в городской администрации Луганска прошел круглый стол, посвященный проблеме бездомных животных. Участники совещания обсудили шаги, необходимые для учета и дальнейшего содержания бездомных животных,