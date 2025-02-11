Хороший мужик, вся семья — медики: знакомый рассказал о главвраче больницы в Дагестане, попавшем в секс-скандал

В Сеть попали кадры, на которых человек, похожий на главврача Чародинской ЦРБ в Дагестане, занимается оральным сексом с коллегой. Мужчина забыл выключить камеру после совещания в режиме видеоконференции. После появления кадров в интернете специалист ушел на больничный. История с этим секс-скандалом повергла в шок все село. Это опытный врач и хороший человек, рассказал Daily Storm его знакомый.





«Он долгое время (c 2008 года. — Примеч. Daily Storm) работает в Чародинской ЦРБ главным врачом. По профессии психиатр. Хороший врач и прекрасный человек! Cам местный, родился в 12-13 километрах от нашего села Цуриб. Он работал раньше главврачом санэпидемстанции. Местные люди о нем отзываются положительно. Очень хороший мужик. Толковый хозяйственник», — сказал местный житель.





Он сообщил, что вся семья главврача — жена и четверо детей (три дочери и один сын) тоже медики. «В районе уже идут разговоры насчет этого видео. Не мог и подумать, что такой человек это сделает. Все уважают его. А сейчас весь район в шоке», — признался собеседник.





Он знает и женщину, которая попала на кадры. Она медсестра, замужем, воспитывает четверых детей, уточнил собеседник. Он допустил, что видео с медиком выложили его недоброжелатели, а эта история поставит крест на карьере главврача.





В администрации Чародинского района отказались комментировать инцидент. Попавший на видео мужчина — заслуженный врач Дагестана, является членом регионального отделения «Единой России». Источник в партии заявил Daily Storm, что эта история «неприятная и для «Единой России», и для всей республики». Слишком щепетильная это тема, скорее всего, его уволят, заметил собеседник.