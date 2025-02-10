Смирился с отказом попасть на СВО, читает лекции и ведет активную переписку: чем живет в колонии историк-расчленитель Соколов

Петербургский историк Олег Соколов, осужденный за убийство своей аспирантки Анастасии Ещенко, смирился с тем, что ему не позволили уйти на СВО, и продолжает преподавать осужденным гуманитарные науки. Об этом рассказал Daily Storm его адвокат Александр Почуев. Он сообщил, что лекции убийцы аспирантки собирают аудиторию до 50 человек, а администрация колонии довольна его поведением.





«Иллюзий на данный момент по поводу отправки на СВО он не испытывает. Но в целом с самого начала спецоперации Соколов хотел искупить вину прежде всего своей кровью. Как мы знаем, в ходе следственных действий он пытался совершить самоубийство. А уже после вынесения приговора и с началом СВО историк выразил готовность принять участие в защите интересов Родины. Он разделяет те официальные цели и задачи СВО, которые были обозначены на уровне государства», — сказал Daily Storm Почуев.





По словам адвоката, в свои 68 лет подзащитный чувствует себя удовлетворительно и считает условия содержания в тюрьме достойными. В ИК Соколов заведует библиотекой и занят преподавательской работой. «Его лекции посещают в разные дни от 20 до 50 человек. Он делится культурой со своими коллегами по заключению. Рассказывает про историю — про то, в чем является специалистом высшей категории», — уточнил адвокат.





«Нареканий нет ни от администрации колонии к Соколову, ни от него — к ней. Но вопрос насчет выхода по УДО крайне преждевременный и на данный момент не рассматривается»,— добавил он.





Почуев сообщил, что убийца аспирантки имеет много последователей и сторонников в своей научной деятельности, поэтому он очень много общается с людьми по переписке. У Соколова получается заниматься даже научной работой, отметил адвокат.





Ранее Почуев рассказал «Газете.Ru», что Соколов неоднократно подавал соответствующие ходатайства о желании заключить контракт с Минобороны, но получал отказы «в силу преклонного возраста». Предельный возраст для поступления на военную службу — 65 лет, а Соколову сейчас 68, пояснил юрист.





При этом Соколову вернут орден Почетного легиона. Кроме высшей награды Франции, историк получит обратно телефоны и другие вещи, следует из текста приговора суда в Петербурге.





Также суд постановил уничтожить обрез, травматический пистолет, стреляные гильзы и другие доказательства по делу. Дома у Соколова нашли около 500 винтовочных спортивных патронов. Необходимых документов на них не было.





В ноябре 2019 года доцента СПбГУ Олега Соколова задержали после того, как он пытался выбросить в реку Мойку человеческие останки. Следователи установили: жертвой стала его аспирантка и возлюбленная Анастасия Ещенко. Историк застрелил ее, затем расчленил и попытался избавиться от останков. Мотивом была названа ревность к девушке. Изначально прокурор запрашивал для Соколова 15 лет колонии, но в итоге ученого приговорили к 12,5 года заключения.





Соколов в ходе судебного процесса просил учесть свои научные награды, а также то, что является кавалером ордена Почетного легиона. При назначении наказания суд учел наличие у мужчины малолетних детей, пожилой возраст, положительные характеристики, «общий вклад в историческую науку и реконструкторское движение» и «длительную психотравмирующую ситуацию», в которой он находился.