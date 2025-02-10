Whiskas уходит, но вопрос остается: чем кормить питомцев?

С начала недели информационное пространство всколыхнула новость: компания Mars может покинуть российский рынок, а вместе с ней — популярные корма для кошек Whiskas и собачьи рационы Pedigree. Однако вопрос о безопасности этой продукции был поднят еще в 2020 году, когда Россельхознадзор выявил в ее составе вредные вещества. Несмотря на это, корма оставались востребованными благодаря доступной цене, что делало их популярным выбором среди владельцев питомцев.
Ситуация осложнилась после начала СВО и последовавших санкций: многие зарубежные бренды исчезли с полок, оставив владельцев животных перед непростым выбором. Сегодня они вынуждены либо искать более дорогие альтернативы, либо присматриваться к отечественным маркам, которым пока не удалось завоевать массовое доверие.
Что мешает российским кормам стать достойной заменой? Дело в устоявшемся мнении, что импорт всегда лучше, или в объективных проблемах качества? И насколько серьезным окажется уход Mars для российского рынка? Ответы на эти вопросы искал Daily Storm.
Импорт или наше? Внушение или качество?
Депутат Госдумы Владимир Бурматов прямо говорит: этот шантаж мы наблюдаем еще с 2020 года. Производители кормов уже пять лет пугают нас уходом — и каждый раз, как только на рынке появляется реальная конкуренция.
«До этого они себя вольготно чувствовали, делали заявления об уходе и рассчитывали, что для них будут созданы эксклюзивные условия. Раньше не было российских производителей. Они их задавили и были монополистами. А когда мы начали забирать долю рынка после поручения президента России, начался такой шантаж. «Мы уйдем! — ну уходите! А чего вы не ушли? Вы четыре года назад это говорили еще», — говорит он.
Бурматов отметил, что все это время продукция, которая шла к нам в страну, оставляла желать лучшего. И Россельхознадзору давно нужно было начать ввести политику принуждения к прозрачности, ведь речь идет о здоровье животных. Потребители имеют право знать, что в кормах и какого они качества.
«С 20 января 2025 года Россельхознадзор в связи с отсутствием ранее запрошенной информации от ветеринарных служб Германии и Европейского Союза (ЕС) и, учитывая позицию комиссии ЕС, не соответствующую международным требованиям, из принципа предосторожности для обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности поступающей на территорию России продукции животного происхождения обратился к Генеральному директорату Европейской комиссии по здравоохранению и безопасности пищевой продукции (DG SANTE) с просьбой с 20 января 2025 года приостановить сертификацию всех восприимчивых к ящуру животных и всей подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, полученной от этих животных, перемещаемых с территории ЕС в Россию, в том числе транзит таких товаров по российской территории в третьи страны», — ответили в пресс-службе Россельхознадзора.
Причем ни Бурматов, ни сотрудники профильного ведомства не считают проблемой уход из России кормов продукции Mars, отмечая, что отечественные изделия не хуже импортных.
«Для производства сухих кормов используются палатанты (жидкие усилители вкуса) и дайджесты (добавка, способная повысить усвояемость протеина в продукте), которые как импортируются, так и производятся на территории России. Жидкий усилитель вкуса — это белковый гидролизат, который наносится на поверхность гранул корма, производится из свиной или куриной печени, или куриного кишечника. Жидкие усилители вкуса российского и импортного производства взаимозаменяемы, их количество в рецептурах сухих кормов в основном одинаковое — 2,5-3,5%, в зависимости от вида корма», — написано в официальном письме Россельхознадзора.
Вот только мнения среди ветеринаров по поводу качества российских кормов разделились. Например, ветеринарный доктор и кинолог Владимир Уражевский поддерживает идею перехода только на отечественную продукцию, а возможный уход компании Mars рассматривает как толчок в нашу сторону к началу развития рынка.
«Как показала практика, когда начались санкции, мы сами кормили иностранными раньше, а потом перешли на те, что производятся у нас, и скажу так: и аппетит, и состояние у животных соответствует норме. Даже лучше. Не уступают корма импортным», — уточнил специалист.
Правда, по словам Уражевского, не стоит забывать, какой у россиян менталитет. «Колбаса иностранная тоже раньше считалась лучше нашей. А потом, когда разобрались, поняли, что наши продукты тоже могут быть хорошими», — смеется он. Да и вообще, проблема даже не в производителе корма, а в привычках животного. Нельзя точно сказать, какой корм хороший — наш или зарубежный — подмечает эксперт. Есть подходящие корма и неподходящие.
«В целом выявить прямо устойчивые побочные эффекты после употребления животным отечественного корма нельзя. Это все индивидуально. И корм подбирается по такому же принципу. Если у одной собаки будут проблемы с кормом, у другой при этом будет все нормально. Если есть проблемы — нужно искать что-то другое. Пробовать. А еще всегда проблематично переходить с одного корма на другой. Нужно это делать постепенно, по грануле. Так как резкий переход ведет к расстройству», — добавил Уражевский.
А ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил Daily Storm, что наших кормов хорошего качества было предостаточно, но только раньше, некоторые из них даже превышали по качеству импортные. А сейчас снижение конкуренции сильно отразилось на отечественной продукции. Собственно, этот фактор и заставляет людей покупать заграничные корма за большие деньги, так как других вариантов просто нет.
«У меня есть информация, что когда импортные производители переносили производство в Россию, то качество продукта почему-то тоже ухудшалось. Хотя вроде та же рецептура, то же оборудование, те же ингредиенты и технологии. Один и тот же корм за рубежом и в нашей стране, как правило, будет отличаться по качеству», — задумался Шеляков.
Более того, он подметил еще одну важную проблему. Как известно, из России ушли лечебные корма, которые положены животным с различными хроническими заболеваниями, и кроме них ничего им кушать нельзя, а наше производство пока не доросло до уровня их создания. Но параллельный импорт и здесь не решает задачу.
«Новых не завозят, старые запретили, а своих не делают, так как это узкая область. Поэтому приходится использовать параллельный импорт, что сказывается на цене и качестве, потому что, когда увеличиваются логистические цепочки, нет гарантии соблюдения, например, температурного режима: где-то он может замерзнуть или намокнуть. Время доставки тоже влияет на качество», — сказал Шеляков.
Ситуация на земле: заводчики и продавцы корма
Если посмотреть продажу корма на маркетплейсах или на «Авито», то можно увидеть, что предложений отечественной продукции там не так много. Зато большой выбор того, что давно ушло с нашего рынка. Причем 1,5 килограмма корма стоит три, а иногда и четыре тысячи рублей, когда за 18 килограммов вообще просят восемь тысяч.
«Корма, которые я продаю, официально запретил ввозить Роспотребнадзор, и наших животных всех оставили без нормальной еды и нормальных лечебных кормов. Это большая проблема. В России их нет, понимаете? Вообще. Сейчас многие торгуют параллельным импортом кормами, которых у нас уже нет. Спросом пользуются только они. Русские бренды на данный момент такого сделать не могут. У одной моей покупательницы, которая жаловалась на запрет иностранных кормов, кот после нашей продукции поносом начал ходить в туалет», — поделился мнением с Daily Storm один из продавцов на «Авито».
Заводчица питомника Solar Brand Анна Машинская тоже выступает за уход компании Mars из России, считая, что ее продукция только губит наших животных. Хотя, по ее словам, изначально Pedigree Pal, пришедший к нам, был неплох, а потом что-то поменялось. Но вот аналогов к действительно хорошим ушедшим кормам, по ее мнению, мы пока найти не смогли.
«Совсем аналогов нет. Наши собаки много лет едят Proplan. Он пока еще не ушел, делается в России, но по западной лицензии. Для себя альтернативы пока не вижу. Люди готовы переплачивать из-за качества. Это реально. Это не внушение. Мы тоже пробовали. И поняли, что качество отечественных кормов несопоставимо с теми, что много лет наши животные употребляли. У нас, видимо, технология не дотягивает», — объяснила она.
По ее словам, другой большой проблемой для заводчиков является отсутствие заменителя молока. Раньше они его покупали у фирмы Royal Canin. Завод остался, а молоко они не производили и перестали завозить. И альтернативы нет. Что-то пытаются делать, но это не то.
Выход из ситуации есть, рассказывает Машинская — переход на натуральное питание: мясо, рыба. И получается дешевле, чем тот же Proplan. Сырые продукты, вареные. Зато более качественные, чем сухой корм.
Но так думают не все заводчики. Владелец питомника ELLARIS Лариса Ломтева утверждает, что хороших отечественных аналогов на самом деле много, например, ZooRing или Sirius. Все зависит от желания людей.
«У нас полно российских кормов высокого класса. Мы уже много лет сидим на ZooRing, корм премиум-класса, и очень довольны, никаких побочек у моих питомцев не наблюдалось», — уточнила Ломтева.
Опрос, проведенный Daily Storm среди владельцев домашних животных, выявил четкое разделение мнений. Молодежь охотнее пробует российские корма, отмечая их доступность и неплохое качество. Люди постарше, особенно те, кто помнит советские времена, продолжают доверять только зарубежным брендам, несмотря на их высокую цену.
Однако одно мнение оказалось единым для всех: продукция Mars (Whiskas, Pedigree и Chappi) давно вызывает недоверие. Многие считают, что корма этой компании изготовлены из низкокачественного сырья, и отказ от них не станет потерей. Куда более серьезная проблема — нехватка хороших лечебных кормов в России.
«Даю коту Royal Canin и Grandorf. Выходит дорого — за килограмм 1200-1300 рублей, но я готова переплачивать ради его здоровья. Отечественным кормам не очень доверяю, боюсь аллергии. Раньше 10 лет кормила Hill’s, но он ушел с рынка», — рассказала 45-летняя респондентка.
«Уход Purina Pro Plan для меня критичен! Многие животные привыкли к этому корму, а его лечебная серия в России больше не продается. Сейчас экспериментирую с отечественными вариантами, но пока их качество оставляет желать лучшего. Поэтому заказываю импорт», — поделилась 50-летняя участница опроса.
«У меня морские свинки, и я кормлю их российскими кормами — Little One, «Зверюшки», «Зоомир». Они доступны и по цене, и по наличию, и никаких побочных реакций у животных не вызывали», — сказала 22-летняя девушка.
«Нашему коту в приюте давали Royal Canin, поэтому сначала продолжили кормить им. Потом перешли на Purina, он нейтрализует аллерген, ведь у моего парня аллергия на кошек. Готова перейти на российские бренды, если появится достойная альтернатива», — отметила 20-летняя респондентка.
«Кота раньше кормили Whiskas и Pedigree, но у него начались проблемы с шерстью. Сейчас даем Perfect Fit — хотя и не российский, но лучше. Наши корма не пробовали, родители уверены, что они плохие», — поделился 16-летний участник опроса.
Большинство респондентов отметили, что даже их знакомые не покупают продукцию Mars, считая ее отравой для животных. Однако главной проблемой остается нехватка качественного лечебного корма в России. Владельцы животных готовы поддержать отечественного производителя, но только если он сможет предложить достойную альтернативу привычному питанию для питомцев.