Whiskas уходит, но вопрос остается: чем кормить питомцев?

С начала недели информационное пространство всколыхнула новость: компания Mars может покинуть российский рынок, а вместе с ней — популярные корма для кошек Whiskas и собачьи рационы Pedigree. Однако вопрос о безопасности этой продукции был поднят еще в 2020 году, когда Россельхознадзор выявил в ее составе вредные вещества. Несмотря на это, корма оставались востребованными благодаря доступной цене, что делало их популярным выбором среди владельцев питомцев.





Ситуация осложнилась после начала СВО и последовавших санкций: многие зарубежные бренды исчезли с полок, оставив владельцев животных перед непростым выбором. Сегодня они вынуждены либо искать более дорогие альтернативы, либо присматриваться к отечественным маркам, которым пока не удалось завоевать массовое доверие.





Что мешает российским кормам стать достойной заменой? Дело в устоявшемся мнении, что импорт всегда лучше, или в объективных проблемах качества? И насколько серьезным окажется уход Mars для российского рынка? Ответы на эти вопросы искал Daily Storm.





Импорт или наше? Внушение или качество?





Депутат Госдумы Владимир Бурматов прямо говорит: этот шантаж мы наблюдаем еще с 2020 года. Производители кормов уже пять лет пугают нас уходом — и каждый раз, как только на рынке появляется реальная конкуренция.





«До этого они себя вольготно чувствовали, делали заявления об уходе и рассчитывали, что для них будут созданы эксклюзивные условия. Раньше не было российских производителей. Они их задавили и были монополистами. А когда мы начали забирать долю рынка после поручения президента России, начался такой шантаж. «Мы уйдем! — ну уходите! А чего вы не ушли? Вы четыре года назад это говорили еще», — говорит он.





Бурматов отметил, что все это время продукция, которая шла к нам в страну, оставляла желать лучшего. И Россельхознадзору давно нужно было начать ввести политику принуждения к прозрачности, ведь речь идет о здоровье животных. Потребители имеют право знать, что в кормах и какого они качества.





«С 20 января 2025 года Россельхознадзор в связи с отсутствием ранее запрошенной информации от ветеринарных служб Германии и Европейского Союза (ЕС) и, учитывая позицию комиссии ЕС, не соответствующую международным требованиям, из принципа предосторожности для обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности поступающей на территорию России продукции животного происхождения обратился к Генеральному директорату Европейской комиссии по здравоохранению и безопасности пищевой продукции (DG SANTE) с просьбой с 20 января 2025 года приостановить сертификацию всех восприимчивых к ящуру животных и всей подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, полученной от этих животных, перемещаемых с территории ЕС в Россию, в том числе транзит таких товаров по российской территории в третьи страны», — ответили в пресс-службе Россельхознадзора.





Причем ни Бурматов, ни сотрудники профильного ведомства не считают проблемой уход из России кормов продукции Mars, отмечая, что отечественные изделия не хуже импортных.