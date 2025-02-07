«Петербург — самый русский город!»: знаменитые жители Северной столицы ответили протоиерею Ткачеву

Протоиерей Андрей Ткачев во время своей проповеди в церкви упомянул об истории Санкт-Петербурга. Священник заявил, что Северная столица — «самый нерусский город». Он также назвал его самым опасным местом, городом цареубийц и террористов, «гнездилищем несчастий страны». Знаменитые петербуржцы Виталий Милонов, Илья Стогов и Константин Бронзит в беседе с Daily Storm заочно поспорили с Ткачевым. Они назвали Петербург самым русским городом и напомнили, что в нем родились Владимир Путин и патриарх Кирилл.
Андрей Ткачев вспомнил, что в Петербурге «стреляли и бомбы кидали в губернаторов и градоначальников, ножи совали в жандармов». В то же время он отметил, что город доказал «свою русскость <...> тем, что там появились совершенно русские святые».
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что не согласен с позицией священника.
«Я — петербуржец, и Петербург является самым русским городом в России! Почему? Потому что Россия — это не деревня и не хутор, где все друг друга знают и коров вместе пасут. Петербург — это такая первая заявка России как мировой державы», — возразил Ткачеву Милонов.
Московская Русь была мощным государством, но именно империей Россия стала при Петре I, со столицей в Санкт-Петербурге, обратил внимание парламентарий.
«Это как раз русский город, который заявил всему миру о русском искусстве, русском Возрождении, русском Ренессансе. То, что в [Северной] столице было больше всяких политических деятелей, к сожалению, в том числе и проходимцев, — совершенно ничего не значило, поскольку в столице также были и замечательные, и праведные люди», — отметил депутат.
Например, один из самых почитаемых святых последних лет Российской империи — праведный Иоанн Кронштадтский — учился и жил в Петербурге.
Виталий Милонов предположил, что отцу Андрею, возможно, не очень приятно видеть памятники архитектуры, созданные в Петербурге иностранцами: Исаакиевский собор, построенный Монферраном, а также соборы, возведенные Бартоломео Растрелли, Джакомо Кваренги и Жан-Батист-Мишелем Валлен-Деламотом.
Депутат напомнил о двух знаменитых уроженцах Северной столицы: «Святейший патриарх Кирилл — петербуржец. Его папа был протоиереем, настоятелем церкви Александра Невского. И президент из Петербурга».
Милонов уверен: если Андрей Ткачев посетит главные достопримечательности Петербурга и прогуляется по городу — он влюбится в него и уже не сможет жить без него.
Писатель Илья Стогов поиронизировал по поводу заявления отца Ткачева: «Как петербуржец во многих поколениях, муж жены, которая тоже во многих поколениях петербурженка и отец детей, которые петербуржцы, могу сказать, что это чистая, кристальная правда!»
«Слава богу, именно мой город был центром всего наиболее передового, цитаделью культуры, которая ориентировалась на лучшие мировые образцы <...> типа опер, которые писал Чайковский, типа новелл, который писал Довлатов, типа всей русской живописи, которая, конечно, является наследницей <...> лучших образцов мировой живописи!» — пояснил писатель.
Знаменитый петербуржец отметил, что все, что мы называем русской культурой, родилось не где-то ровным слоем в России, а в радиусе двух автобусных остановок от того места, где он находился во время беседы с Daily Storm.
«Слава богу, именно в Петербурге свободные русские люди наконец нашли в себе силы ******* (ударить) по этому насквозь прогнившему царскому режиму и показать всей планете, как живут по-настоящему счастливые и свободные люди — это тоже абсолютная правда!» — добавил Стогов.
Режиссер, художник-аниматор Константин Бронзит заявил, что про каждый город мира с большой длинной историей можно сказать что-то хорошее и что-то плохое. Это все равно что задавать риторический вопрос: стакан наполовину пуст или наполовину полон?
«Можно вообще добавить, что в Петербурге еще и Пушкина убили! В общем — черное зло! Солнечных дней в году здесь — раз-два, свинцовые тучи, свинцовые набережные, гранитные, холодные. То, что здесь убивали царей одного за другим и вообще перевернули историю, — совершилась кровавая революция — мы, что, с этим будем спорить?» — удивился режиссер.
Бронзит подчеркнул, что и негативные события, и достижения, которые появились в Санкт-Петербурге, — это просто факт, данность и наша история.
«Мы про что говорим-то? Что это город зла? — возмутился режиссер. — Нет! Давайте вспоминать, здесь много было хорошего! Как в любом городе мира, наверное. Где-то что-то горит, пылает, рушится, а где-то там же что-то строится. Где-то кого-то убили, где-то кто-то родился. И так про каждый город мира с большой длинной историей можно сказать!»
Член СПЧ, журналист Александр Малькевич назвал провокацией ролик с Ткачевым. Он считает, что запись смонтировали враги России, желающие стравить между собой патриотов.
«Я постоянно говорю о том, что против России ведется информационная война. Сейчас очередная серия ее, которая очень умно режиссируется нашими противниками, потому что в противостояние вовлекают представителей патриотического лагеря, пытаются посеять рознь и раздор внутри», — сказал Малькевич.
Журналист отметил, что не собирается оправдывать Ткачева, допустившего «несколько неудачных оборотов» в своей проповеди. При этом мы видим в опубликованном ролике «надерганные фразы из его выступления, собранные, смонтированные и поданные соответствующим образом».
«Я всегда говорил и считаю, что люди публичные или выступающие там, где ведется запись, должны быть разборчивы в тех словах, которые они произносят. Следить за тем, чтобы не быть понятыми неправильно. Но то, что на моей памяти это уже четвертый или пятый эпизод, когда разгоняются и подогреваются разборки между людьми, глобально находящимися в одной лодке, — это факт», — подчеркнул журналист.
По словам Малькевича, подобные тенденции сохранятся, так как врагу важно уничтожить патриотический фланг в РФ за счет подобных кампаний. По его словам, уже сейчас в стране множество блогеров «глубокого залегания», которые будут вести подрывную деятельность.