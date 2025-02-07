«Петербург — самый русский город!»: знаменитые жители Северной столицы ответили протоиерею Ткачеву

Московская Русь была мощным государством, но именно империей Россия стала при Петре I, со столицей в Санкт-Петербурге, обратил внимание парламентарий.





«Это как раз русский город, который заявил всему миру о русском искусстве, русском Возрождении, русском Ренессансе. То, что в [Северной] столице было больше всяких политических деятелей, к сожалению, в том числе и проходимцев, — совершенно ничего не значило, поскольку в столице также были и замечательные, и праведные люди», — отметил депутат.





Например, один из самых почитаемых святых последних лет Российской империи — праведный Иоанн Кронштадтский — учился и жил в Петербурге.





Виталий Милонов предположил, что отцу Андрею, возможно, не очень приятно видеть памятники архитектуры, созданные в Петербурге иностранцами: Исаакиевский собор, построенный Монферраном, а также соборы, возведенные Бартоломео Растрелли, Джакомо Кваренги и Жан-Батист-Мишелем Валлен-Деламотом.





Депутат напомнил о двух знаменитых уроженцах Северной столицы: «Святейший патриарх Кирилл — петербуржец. Его папа был протоиереем, настоятелем церкви Александра Невского. И президент из Петербурга».





Милонов уверен: если Андрей Ткачев посетит главные достопримечательности Петербурга и прогуляется по городу — он влюбится в него и уже не сможет жить без него.