НКО дадут землю для приютов: как это будет работать

Вопрос размещения животных, их питания и лечения остается одной из главных проблем приютов и благотворительных фондов. Частично ситуация решается за счет частных пожертвований, в чем-то помогает государство. Недавнее поручение президента стало важным шагом в этом направлении — социально ориентированным НКО будут выделять земельные участки для строительства приютов. Как именно это будет работать, объяснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.





По его словам, инициатива напрямую связана с поправками к закону о некоммерческих организациях. В 2024 году был принят документ, который официально признал НКО, помогающие бездомным животным, социально ориентированными. Это позволяет фондам и приютам не только работать на законных основаниях, но и претендовать на государственную поддержку на уровне регионов.





Чтобы получить земельный участок, организация должна соответствовать двум критериям: быть зарегистрированной и числиться в реестре социально ориентированных НКО.





«Земля-то вся в субъектах, — объясняет Бурматов. — Они же не будут передавать федеральные земли! Федеральных земель очень мало, это, как правило, земли соответствующих министерств». Вопрос распределения участков останется в ведении региональных властей, которые могут предложить не только землю, но и дополнительные меры поддержки: гранты на строительство, льготное подключение к коммуникациям и другое. Однако механизмы реализации инициативы пока находятся в стадии разработки. Например, в Самарской и Омской областях этот вопрос еще не проработан.





Президент благотворительного фонда «НИКА» Вера Митина отмечает, что одной из сложностей может стать неудобное расположение выделенных земель или их непригодность для строительства. Бурматов считает, что этот момент можно решить в процессе диалога НКО с региональными властями. Кроме того, Вера Митина надеется, что появление новых приютов приведет к развитию общественных пространств для просветительской работы.





Руководитель PR-отдела крупнейшего в России приюта для кошек «Муркоша» Янна Аврелина также подчеркивает важность просветительской деятельности. «Животные на улице — это следствие, а бороться нужно прежде всего с причиной — безответственным отношением людей к своим питомцам», — говорит она. По ее мнению, пока в обществе не изменится отношение к домашним животным, строительство новых приютов не решит проблему бездомных кошек и собак.