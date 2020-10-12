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«Я не сумасшедший, считающий себя Наполеоном»: историк Соколов попросил учитывать его французский орден
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«Я не сумасшедший, считающий себя Наполеоном»: историк Соколов попросил учитывать его французский орден

Ученый признал вину в убийстве аспирантки Ещенко, но призвал суд не забывать, что он получал награду из рук президента Франции

Историк Олег Соколов, расчленивший аспирантку Анастасию Ещенко, на суде признал себя виновным в ее убийстве и незаконном хранении оружия. Ученый также заявил, что раскаивается в содеянном. Вместе с тем ученый призвал суд учитывать его научные награды, а также то, что он является кавалером ордена Почетного легиона. Награду, по его словам, ему вручал лично президент Франции.


«Да, признаюсь. Признаю себя виновным в убийстве и раскаиваюсь в содеянном», — заявил Соколов в Санкт-Петербургском городском суде (цитата по «Интерфаксу»).


В ходе допроса на суде Соколов рассказал о своих научных заслугах, занятии военно-исторической реконструкцией, опыте преподавания в Сорбоннском университете и награждении орденом Почетного легиона. «Я хочу, чтобы люди знали, что я не сумасшедший, который считает себя Наполеоном, а человек, который отдал свою жизнь на создание военно-исторической реконструкции в России. Я автор 110 научных работ, 17 монографий; человек, которого награждал президент Франции», — заявил он.


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Историк Соколов изменял Ещенко и бил ее

Адвокат семьи убитой аспирантки рассказала, что конфликты у пары случались неоднократно из-за буйного нрава ученого 3 июля 2020
Dailystorm - Историк Соколов изменял Ещенко и бил ее

Соколова подняли из реки Мойки в Санкт-Петербурге 9 ноября 2019 года. В рюкзаке ученого нашли две отрубленные женские руки и травматический пистолет. В квартире историка правоохранители обнаружили останки женщины и пилу. По версии следствия, в ночь на 8 ноября Соколов поссорился со своей аспиранткой — Анастасией Ещенко, с которой они вместе жили. После этого он застрелил возлюбленную из обреза и попытался утопить фрагменты ее тела в реке. После убийства аспирантки ученого уволили из СПбГУ за «аморальный проступок».


В ходе судебного разбирательства Соколов устраивал скандалы. В конце июня ученый потребовал в суде опубликовать его переписку с жертвой. По словам историка, девушка не была «невинной» и всячески оскорбляла его. Соколов пришел в ярость и начал кричать на судью. 


#насилие в семье #суд #соколов #ещенко #адвокат
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