«Я не сумасшедший, считающий себя Наполеоном»: историк Соколов попросил учитывать его французский орден

Историк Олег Соколов, расчленивший аспирантку Анастасию Ещенко, на суде признал себя виновным в ее убийстве и незаконном хранении оружия. Ученый также заявил, что раскаивается в содеянном. Вместе с тем ученый призвал суд учитывать его научные награды, а также то, что он является кавалером ордена Почетного легиона. Награду, по его словам, ему вручал лично президент Франции.





«Да, признаюсь. Признаю себя виновным в убийстве и раскаиваюсь в содеянном», — заявил Соколов в Санкт-Петербургском городском суде (цитата по «Интерфаксу»).





В ходе допроса на суде Соколов рассказал о своих научных заслугах, занятии военно-исторической реконструкцией, опыте преподавания в Сорбоннском университете и награждении орденом Почетного легиона. «Я хочу, чтобы люди знали, что я не сумасшедший, который считает себя Наполеоном, а человек, который отдал свою жизнь на создание военно-исторической реконструкции в России. Я автор 110 научных работ, 17 монографий; человек, которого награждал президент Франции», — заявил он.