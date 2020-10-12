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СКР проверит посты блогера, пожелавшего смерти военкору Семену Пегову
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СКР проверит посты блогера, пожелавшего смерти военкору Семену Пегову

Садат Гулиев выразил надежду, что журналист «будет уничтожен», и пояснил, что это отсылка к словам самого корреспондента

Садат Гулиев выразил надежду, что журналист «будет уничтожен», и пояснил, что это отсылка к словам самого корреспондента Семен Пегов
Семен Пегов Фото: © WarGonzo

Правоохранители начали проверять на предмет возбуждения ненависти или вражды посты политолога Садата Гулиева в его Telegram-канале «Девичья башня». Об этом рассказал источник ТАСС. Ранее Гулиев выразил надежду, что российский военный корреспондент Семен Пегов «будет уничтожен», и пояснил, что «лишь отвечает ему тем же, что он желает народу». Против Пегова в Азербайджане завели уголовное дело за незаконное посещение Нагорного Карабаха.


10 октября в Telegram-канале «Девичья башня» было выложено сообщение: «Пегов тоже выложил видео на подходах к Гадруту, но не в Гадруте. Надеемся, что Пегов будет уничтожен». Позднее автор канала добавил: «Я лишь отвечаю ему тем же, что он желает моему народу». Блогер также оскорблял Пегова, называя его «сторонним человеком, который ведет себя как свинья», и призывал граждан Армении не защищать его.


«По данным публикациям проводится доследственная проверка на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды с угрозой применения насилия», — сообщил источник ТАСС. Эту проверку осуществляют столичные следователи, уточняет собеседник Агентства городских новостей «Москва».


11 октября Садат Гулиев пояснил радиостанции «Говорит Москва», что в одном из своих видео из Нагорного Карабаха Семен Пегов сказал: «Надеемся, что диверсантов уничтожат». «Это примерная цитата. Я лишь ответил его словами... Я не желал смерти Пегову», — подчеркнул политолог.


Генпрокуратура Азербайджана 12 октября сообщила о возбуждении уголовного дела против Семена Пегова за незаконное посещение Нагорного Карабаха. Азербайджанские правоохранители считают, что российский военный корреспондент, «войдя в преступный сговор с рядом лиц в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана, в нарушение требований закона «О государственной границе Азербайджанской Республики» и Миграционного кодекса страны проник в город Ханкенди и другие оккупированные населенные пункты незаконно».


У журналиста якобы не было необходимых документов, и он не прошел контрольно-пропускные пункты на госгранице, утверждают правоохранительные органы. «Генпрокурором Азербайджана возбуждено уголовное дело, ведение следствия поручено Следственному управлению Генпрокуратуры», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.


Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и видят причину конфликта в атаке противоположной стороны. В странах введено военное положение и объявлена мобилизация.


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Dailystorm - Собор Святого Христа Всеспасителя в Шуши пережил два артобстрела. Фоторепортаж
#telegram #пегов #азербайджан #уголовное дело #скр
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