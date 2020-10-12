Собор Святого Христа Всеспасителя в Шуши пережил два артобстрела. Фоторепортаж

Собор Святого Христа Всеспасителя в городе Шуши (Нагорный Карабах) 8 октября попал под обстрел в ходе конфликта на территории республики. Сооружение оказалось разрушено примерно наполовину. Пострадали фигуры ангелов, почти полностью уничтожены лавки, выбиты окна.





Daily Storm публикует фотоматериалы с места событий, которые позволяют понять, в каком состоянии сейчас находится собор, построенный в конце XIX века.





Нагорный Карабах — территория Азербайджана, на которой преимущественно проживают этнические армяне. Местные жители конфликтуют с азербайджанцами еще с конца 1980-х. Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов. Стороны стали обмениваться артиллерийскими ударами, применялись беспилотники и бронетехника.





10 октября при посредничестве Москвы главы МИД Армении и Азербайджана договорились о прекращении огня в районе непризнанной НКР, об обмене пленными и телами погибших.