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Главы МИД Армении и Азербайджана договорились о прекращении огня
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Главы МИД Армении и Азербайджана договорились о прекращении огня

Встреча в Москве продолжалась почти 11 часов, перемирие начнется в полдень

Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в районе непризнанной республики Нагорный Карабах и обмене телами погибших, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Переговоры в Москве прошли в закрытом формате и продолжались почти 11 часов. Также Баку и Ереван согласились приступить к переговорам при участии представителей ОБСЕ.


«В ответ на обращение президента Российской Федерации Владимира Путина <...> стороны согласились о нижеследующих шагах. Первое: объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших», сообщил Лавров.


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Переговоры продлились почти 11 часов, никакой информации за это время журналистам не представили. К прессе вышел только Лавров. Главы МИД Азербайджана и Армении отсутствовали.


Один из пунктов соглашения намекает, что продолжительные переговоры прошли жестко: «Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно».



Также соглашение указывает, что стороны будут обмениваться пленными и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста.



8 октября президент России Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе для обмена телами погибших и пленными. Он также пригласил министров иностранных дел Армении и Азербайджана на консультации в Москву. Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже сообщила, что главы МИД двух республик приняли приглашение и вылетают в российскую столицу.


Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу заявил, что встреча министров иностранных дел внесет ясность во многие вопросы. Он также предупредил, если глава МИД Армении скажет, что «Карабах — это Армения», то переговоры могут быть сорваны.


Президент Армении Армен Саркисян, в свою очередь, поблагодарил Путина и Лаврова за организацию консультаций в Москве, выразив надежду на достижение перемирия: «Так что, я благодарен им, сопредседателям Минской группы ОБСЕ, правительству России. Надеюсь, что удастся достичь перемирия».


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Утром 10 октября стало известно, что в столице непризнанного Нагорного Карабаха прозвучала воздушная тревога, а Азербайджан сообщил о ракетных ударах по своей территории. Армения, в свою очередь, заявила об ударе беспилотниками по селу Эрицванк в Карабахе и в районе Сюникской области республики.



Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября и продолжается до сих пор. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и видят причину конфликта в атаке противоположной стороны. В странах введено военное положение и объявлена мобилизация. И Армения, и Азербайджан сообщают о потерях среди мирного населения и военнослужащих, о выводе из строя военной техники.


Нагорный Карабах — территория Азербайджана, на которой преимущественно проживают этнические армяне. Местные жители конфликтуют с азербайджанцами еще с конца 1980-х. После провозглашения независимости в 1991 году Нагорно-Карабахская Республика объявила Азербайджану войну. Вооруженный конфликт продолжался до 1994 года, его жертвами стали несколько десятков тысяч человек с обеих сторон. До настоящего времени между Азербайджаном, Нагорно-Карабахской Республикой и Арменией действовал режим прекращения огня, который неоднократно нарушался.


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#москва #азербайджан #армения #лавров
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