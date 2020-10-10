Главы МИД Армении и Азербайджана договорились о прекращении огня

Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в районе непризнанной республики Нагорный Карабах и обмене телами погибших, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Переговоры в Москве прошли в закрытом формате и продолжались почти 11 часов. Также Баку и Ереван согласились приступить к переговорам при участии представителей ОБСЕ.





«В ответ на обращение президента Российской Федерации Владимира Путина <...> стороны согласились о нижеследующих шагах. Первое: объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших», — сообщил Лавров.