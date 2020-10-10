Глава Центра Гамалеи назвал сроки отказа от маски после прививки от COVID-19

После того как человек получил прививку от COVID-19, он сможет перестать носить маску в общественных местах лишь спустя 21 день после вакцинации. Об этом заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что перед полным отказом от ношения маски следует убедиться в наличии достаточного количества антител.





«Надо дождаться по крайней мере 21 день, после того как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.





Если антител в организме человека много, то от маски можно отказаться. В противном случае следует соблюдать требования и рекомендации Минздрава и носить средства защиты.