Новости
Новости
St
Глава Центра Гамалеи назвал сроки отказа от маски после прививки от COVID-19
Новости

Глава Центра Гамалеи назвал сроки отказа от маски после прививки от COVID-19

Александр Гинцбург отметил, что перед отказом от средств защиты следует также определить уровень антител в организме

После того как человек получил прививку от COVID-19, он сможет перестать носить маску в общественных местах лишь спустя 21 день после вакцинации. Об этом заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что перед полным отказом от ношения маски следует убедиться в наличии достаточного количества антител.


«Надо дождаться по крайней мере 21 день, после того как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.


Если антител в организме человека много, то от маски можно отказаться. В противном случае следует соблюдать требования и рекомендации Минздрава и носить средства защиты.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St

Собянин попросил жителей Москвы продержаться еще несколько месяцев до вакцинации от COVID-19

Градоначальник призвал граждан потерпеть, «чтобы избежать коллапса из-за пандемии» 9 октября 2020
Dailystorm - Собянин попросил жителей Москвы продержаться еще несколько месяцев до вакцинации от COVID-19

9 октября глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков допустил, что если количество заболевших продолжит увеличиваться, то власти будут рассматривать возможность введения дополнительных мер. В то же время он исключил закрытие границ между регионами в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на текущий момент.


В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 — «Спутник V». Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Вакцина прошла клинические испытания в июне и июле. Профессор Александр Бутенко говорил, что препарат от COVID-19 будет выпускаться в двух видах: для взрослых и детей. Интерес к российскому препарату проявили 50 стран.


#центр им. гамалеи #коронавирус #медицина #вакцина
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
Загрузка...
© Storm 2020

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»