Глава Центра Гамалеи назвал сроки отказа от маски после прививки от COVID-19

После того как человек получил прививку от COVID-19, он сможет перестать носить маску в общественных местах лишь спустя 21 день после вакцинации. Об этом заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что перед полным отказом от ношения маски следует убедиться в наличии достаточного количества антител.
«Надо дождаться по крайней мере 21 день, после того как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.
Если антител в организме человека много, то от маски можно отказаться. В противном случае следует соблюдать требования и рекомендации Минздрава и носить средства защиты.
9 октября глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков допустил, что если количество заболевших продолжит увеличиваться, то власти будут рассматривать возможность введения дополнительных мер. В то же время он исключил закрытие границ между регионами в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на текущий момент.
В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 — «Спутник V». Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Вакцина прошла клинические испытания в июне и июле. Профессор Александр Бутенко говорил, что препарат от COVID-19 будет выпускаться в двух видах: для взрослых и детей. Интерес к российскому препарату проявили 50 стран.