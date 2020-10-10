В Хабаровске ОМОН разогнал митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске сотрудники ОМОНа начали разгонять людей, вышедших на очередной несогласованный митинг в поддержку осужденного по делу о заказных убийствах экс-губернатора Сергея Фургала. По предварительным данным, задержаны 25 человек, есть пострадавшие.





Интернет-издание DVHab отмечает, что в городе были замечены машины Росгвардии с обозначением 15-го региона (Северная Осетия — Алания). Среди задержанных — глава местного штаба Навального Алексей Ворсин.





Всего на акцию, по информации издания, вышли свыше тысячи человек. Мэрия Хабаровска заявила, что на протесты вышли «едва ли 500 человек».





Разгон начался после того, как полицейские потребовали убрать палатки, которые установили некоторые из митингующих, планировавшие устроить бессрочную акцию протеста. Вскоре со стороны здания администрации вышли силовики и направились к ним, начались задержания.





«Коммерсантъ» сообщает, что на момент начала активных действий силовиков на площади оставалось около 200 человек.





Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что Хабаровск через несколько десятилетий станет столицей России, если решит инфраструктурные проблемы, а также остановит отток населения. По его мнению, это неизбежный процесс.