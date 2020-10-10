Россия установила новый антирекорд по числу случаев заражения COVID-19

В России вторые сутки подряд выявляют рекордное число случаев заражения COVID-19 — 12 846 (накануне — 12 126 человек). Это максимальный прирост в стране с начала пандемии. Общее число заболевших в стране достигло 1 285 084. Из них 26% не имели клинических проявлений болезни, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса. За последние 24 часа зафиксировано 197 летальных исходов. В настоящее время болеют коронавирусной инфекцией 246 428 россиян.





За сутки в России полностью выздоровели 6781 пациент. Всего выписано 1 016 202. С начала пандемии в стране скончались 22 454 заболевших.