Россия установила новый антирекорд по числу случаев заражения COVID-19

В России вторые сутки подряд выявляют рекордное число случаев заражения COVID-19 — 12 846 (накануне — 12 126 человек). Это максимальный прирост в стране с начала пандемии. Общее число заболевших в стране достигло 1 285 084. Из них 26% не имели клинических проявлений болезни, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса. За последние 24 часа зафиксировано 197 летальных исходов. В настоящее время болеют коронавирусной инфекцией 246 428 россиян.
За сутки в России полностью выздоровели 6781 пациент. Всего выписано 1 016 202. С начала пандемии в стране скончались 22 454 заболевших.
По количеству новых случаев COVID-19 первое место занимает Москва — 4105 пациентов. За столицей следуют Санкт-Петербург — 501, Московская область — 416, Ростовская область — 269, Нижегородская область — 257 пациентов.
Наименьшее количество заболевших за последние сутки обнаружено на Чукотке — один заболевший. В Чечне — пять пациентов, Ненецком автономном округе — шесть человек, Еврейской автономной области — 30, Севастополе — 33, в Марий Эл и на Камчатке — по 35 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, на утро 10 октября в мире зарегистрировано 36 886 080 случаев заражения новым типом патогена. Жертвами инфекции стали 1 068 225 человек. На первом месте по числу заболевших коронавирусом находятся США — 7 664 675 (из них 213 787 скончались). Вторую строчку занимает Индия, где число пациентов с COVID-19 достигло 6 979 423 (107 416 стали жертвами), на третьей Бразилия — 5 055 888 (149 639 умерли). Россия в этом списке на четвертом месте, а по числу умерших — на 13-м.
9 октября мэр Москвы Сергей Собянин назвал следующую неделю решающей для введения дополнительных ограничительных мер в связи с коронавирусом. Градоначальник отметил, что в столице количество выявленных случаев заражения COVID-19 стабильно превышает три тысячи в день. Собянин также сообщил, что не хочет закрывать Москву из-за коронавируса.