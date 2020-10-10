СМИ: Убитый в Берлине Хангошвили готовил теракты в Беслане и Москве

Убитый в Берлине грузинский полевой командир Зелимхан Хангошвили принимал участие в подготовке теракта в Беслане, а также взрыва поезда в московском метро в 2004 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. По его словам, гражданин Грузии также занимался подготовкой боевиков в 2006 году для провокации против российских миротворцев в Южной Осетии.





«Хангошвили готовил теракт в Беслане, был одним из организаторов, а также взрыв на «Автозаводской» [теракт в 2004 году, который унес жизни более 40 человек]», — сообщил собеседник агентства.





Полевой командир, по сведениям источника РИА Новости, входил в группировки террористов Шамиля Басаева, Хаттаба, Абу Хавса и Абу Дзейта.





Также он неоднократно принимал участие в нападениях на мирных жителей, правоохранителей и российских солдат. Так, в 2004 году Хангошвили под руководством чеченского террориста Шамиля Басаева принимал участие в нападении на Ингушетию, во время которого десятки человек были убиты, более 100 получили ранения.





В 2005 году он перебрался в Грузию по поддельным документам, где скрывался в Ахметском районе республики. Там он занимался распределением и доставкой денег для боевиков из Грузии в Чечню.





В 2006 году Хангошвили (по прозвищу Дышно) готовил террористическую группу для отправки на Северный Кавказ для провокации против российских миротворцев в Южной Осетии.