СМИ: Убитый в Берлине Хангошвили готовил теракты в Беслане и Москве

Убитый в Берлине грузинский полевой командир Зелимхан Хангошвили принимал участие в подготовке теракта в Беслане, а также взрыва поезда в московском метро в 2004 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. По его словам, гражданин Грузии также занимался подготовкой боевиков в 2006 году для провокации против российских миротворцев в Южной Осетии.
«Хангошвили готовил теракт в Беслане, был одним из организаторов, а также взрыв на «Автозаводской» [теракт в 2004 году, который унес жизни более 40 человек]», — сообщил собеседник агентства.
Полевой командир, по сведениям источника РИА Новости, входил в группировки террористов Шамиля Басаева, Хаттаба, Абу Хавса и Абу Дзейта.
Также он неоднократно принимал участие в нападениях на мирных жителей, правоохранителей и российских солдат. Так, в 2004 году Хангошвили под руководством чеченского террориста Шамиля Басаева принимал участие в нападении на Ингушетию, во время которого десятки человек были убиты, более 100 получили ранения.
В 2005 году он перебрался в Грузию по поддельным документам, где скрывался в Ахметском районе республики. Там он занимался распределением и доставкой денег для боевиков из Грузии в Чечню.
В 2006 году Хангошвили (по прозвищу Дышно) готовил террористическую группу для отправки на Северный Кавказ для провокации против российских миротворцев в Южной Осетии.
В 2009-2012 годах Хангошвили вместе с Ахмедом Чатаевым (в 2006 году организовал теракт в аэропорту Стамбула, где при подрыве смертников погибли 45 человек), создал в Панкисском ущелье учебный лагерь боевиков. Оттуда экстремистов направляли для пополнения банд Доку Умарова.
Кроме того, он занимался вербовкой мусульманской молодежи Панкисского ущелья и организовал канал нелегальной переправки боевиков и оружия через Турцию в Сирию.
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