Новости
Новости
St
СМИ: Убитый в Берлине Хангошвили готовил теракты в Беслане и Москве
Новости

СМИ: Убитый в Берлине Хангошвили готовил теракты в Беслане и Москве

Боевик, по сведениям российских правоохранителей, входил в группировки террористов Шамиля Басаева и Хаттаба

Убитый в Берлине грузинский полевой командир Зелимхан Хангошвили принимал участие в подготовке теракта в Беслане, а также взрыва поезда в московском метро в 2004 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. По его словам, гражданин Грузии также занимался подготовкой боевиков в 2006 году для провокации против российских миротворцев в Южной Осетии.


«Хангошвили готовил теракт в Беслане, был одним из организаторов, а также взрыв на «Автозаводской» [теракт в 2004 году, который унес жизни более 40 человек]», сообщил собеседник агентства.


Полевой командир, по сведениям источника РИА Новости, входил в группировки террористов Шамиля Басаева, Хаттаба, Абу Хавса и Абу Дзейта.


Также он неоднократно принимал участие в нападениях на мирных жителей, правоохранителей и российских солдат. Так, в 2004 году Хангошвили под руководством чеченского террориста Шамиля Басаева принимал участие в нападении на Ингушетию, во время которого десятки человек были убиты, более 100 получили ранения.


В 2005 году он перебрался в Грузию по поддельным документам, где скрывался в Ахметском районе республики. Там он занимался распределением и доставкой денег для боевиков из Грузии в Чечню.


В 2006 году Хангошвили (по прозвищу Дышно) готовил террористическую группу для отправки на Северный Кавказ для провокации против российских миротворцев в Южной Осетии.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St

СМИ: Подозреваемого в убийстве Хангошвили консультировали ветераны КГБ и ФСБ

Расследователи ссылаются на биллинги телефона киллера 17 февраля 2020
Dailystorm - СМИ: Подозреваемого в убийстве Хангошвили консультировали ветераны КГБ и ФСБ

В 2009-2012 годах Хангошвили вместе с Ахмедом Чатаевым (в 2006 году организовал теракт в аэропорту Стамбула, где при подрыве смертников погибли 45 человек), создал в Панкисском ущелье учебный лагерь боевиков. Оттуда экстремистов направляли для пополнения банд Доку Умарова.


Кроме того, он занимался вербовкой мусульманской молодежи Панкисского ущелья и организовал канал нелегальной переправки боевиков и оружия через Турцию в Сирию.


ЗАМЕТКА ДОПОЛНЯЕТСЯ


#берлин #хангошвили #басаев #террористы
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
Загрузка...
© Storm 2020

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»