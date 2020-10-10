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Президенты России и Ирана обсудили Карабах и российскую вакцину от COVID-19
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Президенты России и Ирана обсудили Карабах и российскую вакцину от COVID-19

Роухани поддержал соглашение о прекращении огня на территории непризнанной республики и запуске переговоров

Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани обсудили в ходе телефонного звонка ситуацию в Нагорном Карабахе, проблемы с распространением COVID-19 и сотрудничество по российской вакцине от коронавирусной инфекции. Кроме того, Роухани поздравил российского лидера с прошедшим днем рождения.


«Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта», сообщается на сайте Кремля.


«Президентом Ирана выражена поддержка достигнутым по итогам трехсторонних консультаций министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении договоренностей о прекращении огня в гуманитарных целях, а также о запуске субстантивных переговоров ради скорейшего достижения мирного урегулирования», — отметили в пресс-службе президента России.


Также главы двух государств обсудили борьбу с распространением COVID-19 и перспективы взаимодействия по российской вакцине «Спутник V». Москва и Тегеран подчеркнули важность для всего мира сохранения иранской ядерной сделки.


Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в районе непризнанной республики Нагорный Карабах и обмене телами погибших. Переговоры в Москве прошли в закрытом формате и продолжались почти 11 часов. Также Баку и Ереван согласились приступить к переговорам при участии представителей ОБСЕ.


8 октября президент России Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе для обмена телами погибших и пленными. Он также пригласил министров иностранных дел Армении и Азербайджана на консультации в Москву. Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже сообщила, что главы МИД двух республик приняли приглашение и вылетают в российскую столицу.


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Мишустин в Ереване выразил соболезнования семьям погибших в Карабахе

Премьер-министр России прибыл в Армению для участия в заседании Евразийского межправительственного совета 9 октября 2020
Dailystorm - Мишустин в Ереване выразил соболезнования семьям погибших в Карабахе

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября и продолжается до сих пор. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и видят причину конфликта в атаке противоположной стороны. В странах введено военное положение и объявлена мобилизация. И Армения, и Азербайджан сообщают о потерях среди мирного населения и военнослужащих, о выводе из строя военной техники.


Нагорный Карабах — территория Азербайджана, на которой преимущественно проживают этнические армяне. Местные жители конфликтуют с азербайджанцами еще с конца 1980-х. После провозглашения независимости в 1991 году Нагорно-Карабахская Республика объявила Азербайджану войну. Вооруженный конфликт продолжался до 1994 года, его жертвами стали несколько десятков тысяч человек с обеих сторон. До настоящего времени между Азербайджаном, Нагорно-Карабахской Республикой и Арменией действовал режим прекращения огня, который неоднократно нарушался.


#роухани #вакцина #путин #нагорный карабах
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