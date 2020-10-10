Президенты России и Ирана обсудили Карабах и российскую вакцину от COVID-19

Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани обсудили в ходе телефонного звонка ситуацию в Нагорном Карабахе, проблемы с распространением COVID-19 и сотрудничество по российской вакцине от коронавирусной инфекции. Кроме того, Роухани поздравил российского лидера с прошедшим днем рождения.





«Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта», — сообщается на сайте Кремля.





«Президентом Ирана выражена поддержка достигнутым по итогам трехсторонних консультаций министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении договоренностей о прекращении огня в гуманитарных целях, а также о запуске субстантивных переговоров ради скорейшего достижения мирного урегулирования», — отметили в пресс-службе президента России.





Также главы двух государств обсудили борьбу с распространением COVID-19 и перспективы взаимодействия по российской вакцине «Спутник V». Москва и Тегеран подчеркнули важность для всего мира сохранения иранской ядерной сделки.





Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в районе непризнанной республики Нагорный Карабах и обмене телами погибших. Переговоры в Москве прошли в закрытом формате и продолжались почти 11 часов. Также Баку и Ереван согласились приступить к переговорам при участии представителей ОБСЕ.





8 октября президент России Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе для обмена телами погибших и пленными. Он также пригласил министров иностранных дел Армении и Азербайджана на консультации в Москву. Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже сообщила, что главы МИД двух республик приняли приглашение и вылетают в российскую столицу.