Чтобы разобраться в причинах экологического бедствия, на Камчатку 7 октября выдвинулся десант Росприроднадзора — неподражаемая глава ведомства Светлана Радионова вместе с заместителями. Там представители природоохранной структуры вместе с учеными и экспертами который день пытались разобраться, что же произошло в водах Тихого океана у берегов Камчатки. По информации собеседника Daily Storm в регионе, в перерывах между объездами чиновники времени даром не теряли. Так, замглавы Росприроднадзора Рамиль Низамов, по словам источника Daily Storm, решил заняться серфингом там же, где пострадали спортсмены. Однако ему также стало плохо, начались проблемы с глазами, после чего он обратился в больницу.
«Он там провел пару часов. Его день в день и отпустили. Думаю, он больше испугался», — поясняет собеседник издания.
Впрочем, решаем удостовериться у самого Низамова о состоянии его здоровья. В разговоре с Daily Storm он сообщил, что с ним все в порядке, несмотря на слухи об ухудшении здоровья (в интернете нет ни одной публикации о состоянии здоровья Низамова. — Примеч. Daily Storm) .
«Нет, не обращался [в больницу]. Увидел там в интернете, что у меня со здоровьем плохо. Чтобы не было вопросов, поехал в свою поликлинику, мне там сделали анализы глаз. Я по прилету сразу же поехал в больницу, и я на рабочем месте в Москве со вчерашнего дня», — рассказал Низамов.
Чиновник также сообщил, что окончательные выводы по поводу того, что произошло на Камчатке, пока делать рано. Пробы грунта и не только были отправлены в различные лаборатории по всей России, добавил Низамов.
«Первоначальные данные показывают пока наличие фенола, нефтепродуктов. Но это не экстремальное загрязнение, чтобы объявлять режим ЧС на всю страну. Это средний уровень загрязнения. Но пока результатов анализов не увидим, ничего утверждать не буду», — отметил он.
Утром 3 октября глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил Daily Storm, что загрязнение вод у Халактырского пляжа в Камчатском крае требует тщательной проверки, эту ситуацию возьмут в парламенте на контроль. Глава движения «Зеленая альтернатива» Олег Митволь в свою очередь отметил, что признаки загрязнения были обнаружены еще в начале сентября, но проверки со стороны властей начались только в последние несколько дней. Митволь также предположил, что в воду могли попасть ракетное топливо или пестициды, которые региональные лаборатории могут не обнаружить.
Впервые о присутствии чужеродных веществ в воде около Халактырского пляжа сообщили местные серфингисты. По их словам, еще в начале-середине сентября после купания они ощутили ряд неприятных симптомов, включая горький вкус во рту, помутнение и ощущение пленки на глазах, рвоту и судороги. К концу сентября они также начали замечать массовую гибель морских животных, которых выносило на берег прибоем, и видимое загрязнение воды. Местные жители отмечают, что доступ к водам имеет военный полигон.
Как сообщили 2 октября в региональном правительстве, в воде по итогам предварительного анализа обнаружено загрязнение фенолами и нефтепродуктами. Предположительно, эти вещества могли попасть в океан при сбросе льяльных вод или нефтепродуктов с проходящих судов. Более подробные результаты экспертизы в администрации обещали предоставить 5 октября. Правда, прошло уже 5 дней, а более детальной информации так и не поступило.