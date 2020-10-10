Замглавы Росприроднадзора Низамову могло поплохеть после «серфинга» на Камчатке

Чтобы разобраться в причинах экологического бедствия, на Камчатку 7 октября выдвинулся десант Росприроднадзора — неподражаемая глава ведомства Светлана Радионова вместе с заместителями. Там представители природоохранной структуры вместе с учеными и экспертами который день пытались разобраться, что же произошло в водах Тихого океана у берегов Камчатки. По информации собеседника Daily Storm в регионе, в перерывах между объездами чиновники времени даром не теряли. Так, замглавы Росприроднадзора Рамиль Низамов, по словам источника Daily Storm, решил заняться серфингом там же, где пострадали спортсмены. Однако ему также стало плохо, начались проблемы с глазами, после чего он обратился в больницу.





«Он там провел пару часов. Его день в день и отпустили. Думаю, он больше испугался», — поясняет собеседник издания.





Впрочем, решаем удостовериться у самого Низамова о состоянии его здоровья. В разговоре с Daily Storm он сообщил, что с ним все в порядке, несмотря на слухи об ухудшении здоровья (в интернете нет ни одной публикации о состоянии здоровья Низамова. — Примеч. Daily Storm) .





«Нет, не обращался [в больницу]. Увидел там в интернете, что у меня со здоровьем плохо. Чтобы не было вопросов, поехал в свою поликлинику, мне там сделали анализы глаз. Я по прилету сразу же поехал в больницу, и я на рабочем месте в Москве со вчерашнего дня», — рассказал Низамов.





Чиновник также сообщил, что окончательные выводы по поводу того, что произошло на Камчатке, пока делать рано. Пробы грунта и не только были отправлены в различные лаборатории по всей России, добавил Низамов.





«Первоначальные данные показывают пока наличие фенола, нефтепродуктов. Но это не экстремальное загрязнение, чтобы объявлять режим ЧС на всю страну. Это средний уровень загрязнения. Но пока результатов анализов не увидим, ничего утверждать не буду», — отметил он.



