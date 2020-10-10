Ким Чен Ын на параде заявил, что после окончания пандемии две Кореи снова «возьмутся за руки»

Лидер КНДР Ким Чен Ын выступил перед участниками военного парада в Пхеньяне, приуроченного к 75-й годовщине основания Трудовой партии Кореи. Он заявил, что Северная Корея обладает оружием, способным противостоять любым угрозам, но против кого-то конкретно его направлять не собираются. Также политик пожелал Южной Корее преодолеть кризис, вызванный пандемией COVID-19, и заявил, что мечтает о завершении распространения болезни, чтобы обе страны смогли наконец «взяться за руки».
Ким Чен Ын также заявил, что он счастлив, потому что никто из жителей КНДР не заразился COVID-19, и пожелал соседней стране успеха в борьбе с инфекционным заболеванием.
«Обращаясь к любимым соотечественникам на Юге, желаю им преодоления кризиса в здравоохранении. Кризис будет преодолен, и народы двух Корей снова возьмутся за руки», — отметил он и добавил, что с нетерпением ждет этого дня.
Также лидер Северной Кореи высоко оценил имеющееся у страны оружие: «Имеющиеся в нашем распоряжении средства сдерживания позволяют противостоять любым угрозам».
По его словам, Пхеньян продолжит укреплять свои военные силы сдерживания, но не собирается использовать оружие против кого-то конкретно.
На мероприятии также присутствовала его сестра Ким Е Чжон, которая считается вторым лицом в государстве, а также представители правительства и военного командования. Никто из них, а также из участников парада не были в защитных масках.
2 мая лидер КНДР Ким Чен Ын после трехнедельного перерыва впервые появился на публике, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По данным издания, 1 мая Ким Чен Ын принял участие в открытии завода по производству удобрений в городе Сунчхон в провинции Пхенан-Намдо.
Слухи о возможной смерти Ким Чен Ына стали появляться в СМИ 21 апреля. По информации ряда изданий, северокорейский лидер либо мертв, либо находится в коме после неудачной операции на сердце. Перебежчик из КНДР Чи Сон Хо 1 мая заявил, что Ким Чен Ын почти со 100-процентной вероятностью мертв и руководство Северной Кореи столкнулось со сложной проблемой преемственности власти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва не располагает официальной информацией о состоянии здоровья лидера КНДР.