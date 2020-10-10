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Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали по делу об организации беспорядков
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Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали по делу об организации беспорядков

Алмазбек Атамбаев был освобожден протестующими в ночь на 6 октября

Спецназ задержал экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева по делу об организации массовых беспорядков. Об этом сообщили в Госкомитете нацбезопасности республики. Бывший лидер страны осужден на 11 лет по другому делу (коррупция и причастность к незаконному освобождению криминального авторитета), но его освободили в ночь на 6 октября митингующие во время протестов в Бишкеке.


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«10 октября 2020 года <…> в Бишкеке были задержаны Атамбаев Алмазбек, Сагымбаев Канат и Мусакеев Дамир», сообщили в правоохранительном ведомстве республики.



10 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на фоне протестов в республике освободил от должности секретаря Совбеза страны Дамира Сагынбаева. Кроме того, спикер парламента республики Мыктыбек Абдылдаев подал в отставку перед заседанием, на котором должна обсуждаться кандидатура премьера.


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9 октября неизвестные пытались обстрелять автомобиль, в котором с митинга в центре Бишкека уезжал бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Политик и находившиеся с ним сторонники не пострадали. Позднее Атамбаев показал следы от пуль на машине. Он подчеркнул, что нападавшие стреляли именно боевыми патронами, а не «резиной».


10 октября в Бишкеке ввели комендантский час и были созданы блок-посты. Кроме того, Жээнбеков ранее поручил создать комендатуру на время введения режима ЧП, которая запретила проведение митингов, соревнований, пикетов, уличных шествий и других массовых мероприятий. Режим ЧП в стране будет действовать до 21 октября.



Протесты в республике начались 5 октября после объявления результатов парламентских выборов, прошедших 4 октября. Из 16 участвовавших в голосовании партий барьер в 7% смогли преодолеть только четыре.


Однако сторонники проигравших политиков не согласились с результатами референдума и потребовали повторных выборов. Во время протестов демонстрантам удалось добиться освобождения Атамбаева из СИЗО, а также других бывших чиновников. Кроме того, был захвачен ряд правительственных зданий. 


На фоне протестов президент Киргизии отправил в отставку правительство и премьер-министра Кубатбека Боронова. Жээнбеков пообещал также покинуть свой пост в том случае, если Киргизия вернется «в правовое русло».


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Операция по задержанию бывшего президента Киргизии началась 7 августа 2019 года и продолжалась почти сутки. Спецназ Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии в селе Кой-Таш Чуйской области предпринял попытку силового захвата Атамбаева, но безуспешно. Охранявшие резиденцию сторонники экс-президента отбили первый штурм и взяли в заложники шестерых бойцов. После этого в селе начались столкновения между прибывшими на место дополнительными силами милиции и поддерживающими Атамбаева людьми. 8 августа бывший глава государства сдался властям.


В июне прошлого года парламент дал разрешение на лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что сделало возможным привлечение его к уголовной ответственности. Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011-го по 2017 год.


#атамбаев #киргизия #спецназ #протесты
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