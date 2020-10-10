Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали по делу об организации беспорядков

9 октября неизвестные пытались обстрелять автомобиль, в котором с митинга в центре Бишкека уезжал бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Политик и находившиеся с ним сторонники не пострадали. Позднее Атамбаев показал следы от пуль на машине. Он подчеркнул, что нападавшие стреляли именно боевыми патронами, а не «резиной».





10 октября в Бишкеке ввели комендантский час и были созданы блок-посты. Кроме того, Жээнбеков ранее поручил создать комендатуру на время введения режима ЧП, которая запретила проведение митингов, соревнований, пикетов, уличных шествий и других массовых мероприятий. Режим ЧП в стране будет действовать до 21 октября.