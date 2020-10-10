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Следов отравления нет: в СКР назвали диагноз упавших в обморок в Великих Луках школьников
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Следов отравления нет: в СКР назвали диагноз упавших в обморок в Великих Луках школьников

Ведомство возбудило дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Госпитализированные в Великих Луках после падения в обморок на торжественной линейке 13 школьников выписаны из больницы с предварительным диагнозом «синдром вегетативной дисфункции». Об этом заявил представитель СУ СКР по Псковской области Антон Доброхотов. По его словам, следователи изучают и другие версии произошедшего, но признаков отравления у детей не обнаружено.


«По предварительным результатам исследования атмосферного воздуха, воздуха внутри помещений, вредных химических веществ всех проверяемых групп не обнаружено. Нарушения требований к гигиеническим нормативам воды не установлено. На данном этапе признаков отравления детей не выявлено», — цитирует «Псковская лента новостей» Доброхотова.


«Химико-токсикологическое исследование на наличие в организме наркотических и психотропных веществ дало отрицательный результат», — добавил представитель ведомства.


﻿В настоящий момент, по его словам, следствие изучает и другие версии инцидента, «в том числе выдвинутые родителями детей».


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5 октября 13 учеников школы в Великих Луках упали в обморок во время торжественной линейки. Их госпитализировали с диагнозом «отравление неустановленным веществом под вопросом». Вечером того же дня еще один ученик этой школы был госпитализирован с аналогичными симптомами (головокружение, потемнение в глазах, низкое давление).


Директор школы заявила, что дети могли упасть из-за теплового удара, а глава управления образования объяснила произошедшее торжественностью звучавших речей «патриотической и нравственной направленности».


В то же время отмечается, что СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК). Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что анализы крови госпитализированных учеников школы показали полное отсутствие токсинов, включая следов никотина.


#обморок #псковская область #скр #школьники
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