Следов отравления нет: в СКР назвали диагноз упавших в обморок в Великих Луках школьников

Госпитализированные в Великих Луках после падения в обморок на торжественной линейке 13 школьников выписаны из больницы с предварительным диагнозом «синдром вегетативной дисфункции». Об этом заявил представитель СУ СКР по Псковской области Антон Доброхотов. По его словам, следователи изучают и другие версии произошедшего, но признаков отравления у детей не обнаружено.





«По предварительным результатам исследования атмосферного воздуха, воздуха внутри помещений, вредных химических веществ всех проверяемых групп не обнаружено. Нарушения требований к гигиеническим нормативам воды не установлено. На данном этапе признаков отравления детей не выявлено», — цитирует «Псковская лента новостей» Доброхотова.





«Химико-токсикологическое исследование на наличие в организме наркотических и психотропных веществ дало отрицательный результат», — добавил представитель ведомства.





﻿В настоящий момент, по его словам, следствие изучает и другие версии инцидента, «в том числе выдвинутые родителями детей».